Dekandan kuraklık çözümü: Yağmur suyu depolansın!

Dekandan kuraklık çözümü: Yağmur suyu depolansın!
Yayınlanma:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, tüm kuraklıkla mücadele için bir çözüm önerisinde bulundu.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son yıllarda kuraklığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti.

Dünyada bir damla suyun bile öneminin büyük olduğunu vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunun depolanabilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Prof. Dr. Tecer, israfın önlenmesi adına her türlü çalışmaya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

prof-dr-lokman-hakan-tecer.jpg

"BU BİR KAYNAKTIR, MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Yağmur suyunun israfının önlenmesi için belediyelerin çok daha fazla çalışma yapması gerektiğini belirten Tecer, şöyle konuştu:

"Dünyada kaldırımlarda ve parke taşlarında suyun zemine geçişini sağlayarak altta toplanmasına imkan veren sistemler uygulanıyor. Bu konuda çalışmalara başlanmalı. Yağış suyu yüzeysel akışla derelere ve denizlere taşınıyor. Oysa bu bir kaynaktır, mutlaka değerlendirilmelidir."

Tecer, yağmur suyunun çok kıymetli olduğunu ve asla heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

yagmur-yagisi.png

Meteorolojiden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!Meteorolojiden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!

"DRENAJ SİSTEMİYLE DEPOLARDA BİRİKTİRİLEBİLİR"

Kaldırımlara döşenecek parke taşların, su geçirgenliğini sağlayacak şekilde üretilmesi gerektiğini ifade eden Tecer, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirgen taşlardan süzülen su, drenaj sistemiyle depolarda biriktirilebilir. Yağmur suyu temizdir ancak yüzeye temas edince kirlenme ihtimali vardır. Toplanan suda ön arıtma yapılmasıyla bu kaynak park ve bahçelerin sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir."

Kaynak:AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti