Dekandan kuraklık çözümü: Yağmur suyu depolansın!

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son yıllarda kuraklığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti.

Dünyada bir damla suyun bile öneminin büyük olduğunu vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunun depolanabilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Prof. Dr. Tecer, israfın önlenmesi adına her türlü çalışmaya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

"BU BİR KAYNAKTIR, MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Yağmur suyunun israfının önlenmesi için belediyelerin çok daha fazla çalışma yapması gerektiğini belirten Tecer, şöyle konuştu:

"Dünyada kaldırımlarda ve parke taşlarında suyun zemine geçişini sağlayarak altta toplanmasına imkan veren sistemler uygulanıyor. Bu konuda çalışmalara başlanmalı. Yağış suyu yüzeysel akışla derelere ve denizlere taşınıyor. Oysa bu bir kaynaktır, mutlaka değerlendirilmelidir."

Tecer, yağmur suyunun çok kıymetli olduğunu ve asla heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

"DRENAJ SİSTEMİYLE DEPOLARDA BİRİKTİRİLEBİLİR"

Kaldırımlara döşenecek parke taşların, su geçirgenliğini sağlayacak şekilde üretilmesi gerektiğini ifade eden Tecer, şu ifadeleri kullandı: