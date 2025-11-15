Davutoğlu'ndan Çin ve Rusya liderlerine mektup

Davutoğlu'ndan Çin ve Rusya liderlerine mektup
Yayınlanma:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Filistin karar tasarısıyla ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e birer mektup gönderdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, uluslararası diplomasi alanında dikkat çeken bir girişimde bulunarak, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e birer mektup gönderdi. Mektupların konusu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek olan Filistin karar tasarısı oldu.

Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerine gönderdiği mektuplarda, ABD tarafından geçtiğimiz hafta sunulduğu ifade edilen ve 17 Kasım Pazartesi günü Konsey'de görüşülmesi planlanan Filistin karar tasarısına dikkat çekti. Mektuplar, iki ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri aracılığıyla liderlere iletildi.

Davutoğlu: Sana kim sözünün arkasında durma dediDavutoğlu: Sana kim sözünün arkasında durma dedi

"İSRAİL’İN TEK TARAFLI DAYATMALARINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Davutoğlu mektubunda, şunları kaydetti:

"Filistin sorunu ile ilgili her çözüm önerisi BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu zemininde tartışılmalı ve hiçbir liderin şahsi planı olarak görülmemelidir.

Bu tasarıda Uluslararası Güvenlik Gücüne İsrail’in güvenlik kaygılarını gözeterek biçilen Gazze’nin silahsızlandırılması misyonu gelecekte İsrail’in hiçbir engelle karşılaşmadan daha da kapsamlı askeri operasyonlar yaparak Filistinlileri bir kez daha topraklarından koparma imkânı sağlamaktadır. Bu misyon sadece İsrail’in değil özelde Gazze’nin genelde Filistin’in güvenlik kaygılarını giderecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Filistin halkının da İsrail kadar kendi kendini savunma hakkı olduğu kabul edilmeden kalıcı bir ateşkes ve barış sağlanamaz.

Bu gücün kompozisyonu konusunda İsrail değil, Filistin tarafı yetkili olmalı ve İsrail’in tek taraflı dayatmalarına izin verilmemelidir.

Gazze ateşkesi bağlamında atılacak her adım ve alınacak her karar BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları temelinde iki devletli bir çözüm perspektifi taşımalıdır.

İki devletli çözümün doğal şartı olarak Filistin Devleti BM Güvenlik Konseyince de tanınmalı ve iki taraf arasındaki statü eşitsizliği sona ermelidir."

Ahmet Davutoğlu, her iki devlet başkanına "BM şartının doğal sonucu olan bu temel hususları gözetemeyen bir tasarıya onay vermemeleri ve gerekli düzenlemelerin yapılması için karşı öneriler getirmeleri" ricasında bulundu ve Filistin halkına verdikleri destek için teşekkür etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Türkiye
Manisa'da çıkan yangın kontrol altında
Manisa'da çıkan yangın kontrol altında
Adana'da iş cinayeti! 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Adana'da iş cinayeti! 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi