Davutoğlu'ndan Çin ve Rusya liderlerine mektup

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, uluslararası diplomasi alanında dikkat çeken bir girişimde bulunarak, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e birer mektup gönderdi. Mektupların konusu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek olan Filistin karar tasarısı oldu.

Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerine gönderdiği mektuplarda, ABD tarafından geçtiğimiz hafta sunulduğu ifade edilen ve 17 Kasım Pazartesi günü Konsey'de görüşülmesi planlanan Filistin karar tasarısına dikkat çekti. Mektuplar, iki ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri aracılığıyla liderlere iletildi.

Davutoğlu: Sana kim sözünün arkasında durma dedi

Davutoğlu mektubunda, şunları kaydetti:

"Filistin sorunu ile ilgili her çözüm önerisi BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu zemininde tartışılmalı ve hiçbir liderin şahsi planı olarak görülmemelidir.

Bu tasarıda Uluslararası Güvenlik Gücüne İsrail’in güvenlik kaygılarını gözeterek biçilen Gazze’nin silahsızlandırılması misyonu gelecekte İsrail’in hiçbir engelle karşılaşmadan daha da kapsamlı askeri operasyonlar yaparak Filistinlileri bir kez daha topraklarından koparma imkânı sağlamaktadır. Bu misyon sadece İsrail’in değil özelde Gazze’nin genelde Filistin’in güvenlik kaygılarını giderecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Filistin halkının da İsrail kadar kendi kendini savunma hakkı olduğu kabul edilmeden kalıcı bir ateşkes ve barış sağlanamaz.

Bu gücün kompozisyonu konusunda İsrail değil, Filistin tarafı yetkili olmalı ve İsrail’in tek taraflı dayatmalarına izin verilmemelidir.

Gazze ateşkesi bağlamında atılacak her adım ve alınacak her karar BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları temelinde iki devletli bir çözüm perspektifi taşımalıdır.

İki devletli çözümün doğal şartı olarak Filistin Devleti BM Güvenlik Konseyince de tanınmalı ve iki taraf arasındaki statü eşitsizliği sona ermelidir."