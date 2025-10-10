Dalga boyu 4 metreye ulaştı: Belediyeden uyarı geldi!

Dalga boyu 4 metreye ulaştı: Belediyeden uyarı geldi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye kadar yükselirken, şiddetli yağmur da yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu.

kuvvetli-ruzgar-1.jpg

Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandıMeteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı

GEMİLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla oluşan dalgaları görüntüledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti.

kuvvetli-ruzgar-3.jpg

Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

kuvvetli-ruzgar-2.jpg

BELEDİYEDEN UYARI GELDİ!

Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak:DHA

