Çukur otomobili saniye saniye işte böyle yuttu

Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, boş araziye park edilen Cevdet Turahan'a ait otomobil, bir müddet sonra kendiliğinden oluşan çukura gömüldü. Saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, otomobil sahibi Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Üstünü gömün gitsin" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, Haramidere'nin yanında bulunan boş arazide meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre arazide oluşan göçük nedeniyle park halindeki otomobil, kayan toprakla birlikte çukurun içine düştü.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı. Dere kenarında, İSKİ koruma alanı içerisinde kalan noktaya İSKİ ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Göçüğün çevresinde risk oluşabileceği değerlendirilirken, önlem amaçlı emniyet şeridi çekilerek araziye girişler engellendi.

1.png

"BU ARABADAN ÇOK ÇEKTİM. ÜSTÜNÜ GÖMÜN GİTSİN"

Korku filmlerini aratmayan olayın ardından açıklamalarda bulunan otomobil sahibi Cevdet Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" diye konuştu.

otomobil-cukura-dustu.webp

"KONYA’DAKİ OBRUKLAR GİBİ SÜREKLİ GENİŞLİYOR"

Bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten mahalle sakini Hakan Aktaş ise, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya’daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" dedi.

Otomobilin göçüğe düştüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

