Çorum'un saklı cenneti uyandı

Çorum'un saklı cenneti uyandı
Yayınlanma:
Kış aylarındaki kar yağışlarının ardından Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan saklı cennet yeniden uyandı. Karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan Sudüşen Şelalesi, Yeşil Göl'ü beslemeye başladı.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Sudüşen Şelalesi, son aylarda etkisini gösteren yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşil Göl'ü besleyen akarsu üzerindeki Sudüşen Şelalesi, genellikle kurak geçen yaz aylarında gücünü yitiriyor.

orumun-sakli-cenneti-uyandi-2.jpg

Yer aldığı bölgedeki zirvelerde biriken karın erimesiyle canlanan akarsu, Sudüşen Şelalesi'nin yeniden çağlamasını sağladı.

YEŞİL GÖL'Ü BESLİYOR

Şelaleden akan su, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Yeşil Göl'ü besliyor.

orumun-sakli-cenneti-uyandi-3.jpg

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladıBatı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yöre halkından Bünyamin Çetindere, şelale tekrar akmaya başladığı için son derece mutlu olduklarını söyledi.

orumun-sakli-cenneti-uyandi-1.jpg

Son günlerde kar ve yağmur yağmasından ötürü şelalenin gürül gürül aktığını söyleyen Çetindere, "Buradan akan su bir hatla Yeşil Göl'e ulaşıyor. Herkesi Yeşil Göl'e bekliyoruz." dedi.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Fabrikalardan evlere:
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Türkiye
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!