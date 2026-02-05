Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Sudüşen Şelalesi, son aylarda etkisini gösteren yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşil Göl'ü besleyen akarsu üzerindeki Sudüşen Şelalesi, genellikle kurak geçen yaz aylarında gücünü yitiriyor.

Yer aldığı bölgedeki zirvelerde biriken karın erimesiyle canlanan akarsu, Sudüşen Şelalesi'nin yeniden çağlamasını sağladı.

YEŞİL GÖL'Ü BESLİYOR

Şelaleden akan su, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Yeşil Göl'ü besliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yöre halkından Bünyamin Çetindere, şelale tekrar akmaya başladığı için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Son günlerde kar ve yağmur yağmasından ötürü şelalenin gürül gürül aktığını söyleyen Çetindere, "Buradan akan su bir hatla Yeşil Göl'e ulaşıyor. Herkesi Yeşil Göl'e bekliyoruz." dedi.

AA