Çorumlu isyan etti: Yüzde 67 zam yapılır mı?

Çorum'da belediye otopark ücretlerine yüzde 67 zam yaptı. Zamma Çorumlular tepki gösterdi.

Çorum Leblebi TV'deki habere göre; Çorum Belediyesi’ne ait ÇorPark’ta konuşan esnaf Murat Kırçı, otopark abonman ücretlerine yüzde 67 oranında zam yapıldığını belirterek "Bu bir zulümdür" dedi.

"BU ÜLKEDE KİMSEYE BÖYLE ZAM YAPILMADI"

Kırçı, şu ifadeleri kullandı:

“Şuan da Çorum Belediyesi’nin işlettiği Çorpark’ın yanındayız. Burada ben aracımla abonman olarak 750 TL abonmanlık ödüyordum. Şu anda bu tutar 1.250 TL yapıldı. Bu şu oluyor; yani yaklaşık yüzde 67 bir zam gelmiş oluyor. Bir emekli olarak bana yüzde 67 zam yapılmadı ve bu ülkede kimseye böyle bir zam yapılmadı. Ama bu zammı yapmak, bu zammı da işte efendim sirkülasyonu artırmak için bir şey yaptık denilmesi kadar saçma sapan bir şey yoktur. Bu resmen yani zulümdür arkadaşlar. Başka da diyecek bir kelime bulamıyorum. Yorumları size bırakıyorum.”