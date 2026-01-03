Çorumlu isyan etti: Yüzde 67 zam yapılır mı?

Çorumlu isyan etti: Yüzde 67 zam yapılır mı?
Yayınlanma:
Çorum'da otopark ücretlerine yapılan yüzdeç 67'lik zam şaşkınlık yarattı. İsyan eden Çorumlu esnaf Murat Kırçı isyan etti.

Çorum'da belediye otopark ücretlerine yüzde 67 zam yaptı. Zamma Çorumlular tepki gösterdi.
Çorum Leblebi TV'deki habere göre; Çorum Belediyesi’ne ait ÇorPark’ta konuşan esnaf Murat Kırçı, otopark abonman ücretlerine yüzde 67 oranında zam yapıldığını belirterek "Bu bir zulümdür" dedi.

"BU ÜLKEDE KİMSEYE BÖYLE ZAM YAPILMADI"

Kırçı, şu ifadeleri kullandı:

Otopark ücreti 4 katına çıktı: Kocaeli’de tepki çeken zam kararıOtopark ücreti 4 katına çıktı: Kocaeli’de tepki çeken zam kararı

“Şuan da Çorum Belediyesi’nin işlettiği Çorpark’ın yanındayız. Burada ben aracımla abonman olarak 750 TL abonmanlık ödüyordum. Şu anda bu tutar 1.250 TL yapıldı. Bu şu oluyor; yani yaklaşık yüzde 67 bir zam gelmiş oluyor. Bir emekli olarak bana yüzde 67 zam yapılmadı ve bu ülkede kimseye böyle bir zam yapılmadı. Ama bu zammı yapmak, bu zammı da işte efendim sirkülasyonu artırmak için bir şey yaptık denilmesi kadar saçma sapan bir şey yoktur. Bu resmen yani zulümdür arkadaşlar. Başka da diyecek bir kelime bulamıyorum. Yorumları size bırakıyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Türkiye
IŞİD operasyonunda gözaltına alınanların 4'ü tutuklandı 9'u adli kontrolle serbest
IŞİD operasyonunda gözaltına alınanların 4'ü tutuklandı 9'u adli kontrolle serbest
İşkenceci baba ve ağabeyin cezası belli oldu: 16 yaşındaki kız çocuğunu kaynar suyla yakmışlardı
İşkenceci baba ve ağabeyin cezası belli oldu: 16 yaşındaki kız çocuğunu kaynar suyla yakmışlardı
Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti! Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler
Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti! Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler