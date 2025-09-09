Çöp evden çıkan 469 yavru ilk kez denize koştu

Yayınlanma:
Kıyıya vuran plastik ve metal atıklarla yuvaları dolan caretta carettalar İzmir ve Aydın'da yumurtadan çıkmayı başardı. Çöp evden çıkan 469 yavru ilk kez denize koştu...

Aydın ve İzmir’de bulunan kumsallarda, bu yıl tespit edilen 13 caretta caretta yuvasının 9’undan şimdiye kadar 469 yavru çıkıp, denizle buluştu.

EKODOSD bu yıl haziran-temmuz ayları arasında Aydın’ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ile İzmir Selçuk, Gümüldür ve Özdere kumsallarında toplam 13 caretta caretta yuvası tespit etti. Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı.

Bölgedeki 13 yuvalama alanının 9’undan da bugüne kadar toplam 469 caretta caretta yavrusu çıkıp, denizle buluştu. Yuvalama alanlarının tespiti ve yavruların denize ulaşmasına katkı sağlayanlara da EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü teşekkür belgesi verdi.

Başkan Bahattin Sürücü, “Bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız” dedi.

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten Sürücü, "Unutmayalım ki ekolojik çevrede bizden başka canlılar da yaşıyor" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

