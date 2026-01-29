Çok kuvvetli geliyor: Meteoroloji 5 ili uyardı

Çok kuvvetli geliyor: Meteoroloji 5 ili uyardı
Yayınlanma:
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Doğu Akdeniz’de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen yağışların, Hatay ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların yarın ilk saatlerden itibaren Hatay ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak

Meteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladıMeteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladı

Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak yağışların, Adana'nın yüksekleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI GELDİ

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kar yağışı alan yerlerde, buzlanma ve don hadisesi ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak:AA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin