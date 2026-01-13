Çocukların Atatürk hassasiyeti kameraya yansıdı: Büstün üstündeki karları elleriyle temizlediler

Yayınlanma:
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 çocuk okulun bahçesinde karla kapanan Atatürk büstünü elleriyle temizledi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Zeynep (9) ve kardeşi Nisa (3) Duman, oyun oynamak için gittikleri Kocaali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde Atatürk büstünün karla kaplandığını fark etti.

Küçük çocuğun Atatürk büstüne verdiği selam gündem olduKüçük çocuğun Atatürk büstüne verdiği selam gündem oldu

ATATÜRK HASSASİYETİ KAMERAYA YANSIDI

Küçük kardeşler, karla kaplanan Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü elleriyle temizledi. O anlar babaları İhsan Duman tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

