Çocukların Atatürk hassasiyeti kameraya yansıdı: Büstün üstündeki karları elleriyle temizlediler
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 çocuk okulun bahçesinde karla kapanan Atatürk büstünü elleriyle temizledi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Zeynep (9) ve kardeşi Nisa (3) Duman, oyun oynamak için gittikleri Kocaali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde Atatürk büstünün karla kaplandığını fark etti.
ATATÜRK HASSASİYETİ KAMERAYA YANSIDI
Küçük kardeşler, karla kaplanan Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü elleriyle temizledi. O anlar babaları İhsan Duman tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
