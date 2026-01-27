Çocuklar neden suç çetelerinin eline düşüyor? Vatandaş faturayı iktidara kesti

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin akranı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gündeme gelen "suça sürüklenen çocuklar" sorunu tartışmaları, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın da benzer şekilde hayattan koparılmasıyla alevlendi.

Aksoy Araştırma tarafından söz konusu tartışmalara ilişkin yapılan kamuoyu araştırması, toplumdaki algının çarpıcı boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 87’si çocukların suça karışma oranının arttığını düşünüyor.

YÜZDE 90'A YAKIN KESİM AYNI FİKİRDE

Araştırmada katılımcılara, “Son 10 yıl içinde Türkiye’de 14-18 yaş grubundaki çocukların yaralama ve gasp gibi suçlara karışma durumları ile ilgili hangisi sizin fikrinize daha yakındır?” sorusu yöneltildi.

Katılımcılar, soruya şu yanıtları verdi:

- Çok artmıştır: Yüzde 67,7 - Artmıştır: Yüzde 19,7 - Fikrim yok: Yüzde 9,6 - Azalmıştır: Yüzde 1,9 - Çok azalmıştır: yüzde 1,1

"CEZASIZLIK VEYA AZ CEZA ALMA" GERÇEĞİ İLK SIRADA

Araştırmada çocukların suça sürüklenme nedenlerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

“Çocukların suç çetelerine katılmasında en etkili olduğunu düşündüğünüz üç neden nedir?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

- Cezasızlık veya az ceza alma: Yüzde 63,2 - Suç ve suçlunun özendirilmesi: Yüzde 53,1 - Eğitimin kalitesinin düşmesi: Yüzde 36

“HIRSIZLAR, KATİLLER, GASPÇILAR CEZAEVİNE KAHRAMAN GİBİ UĞURLANIYOR"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, çocukların suça sürüklenmesinde “cüreti artırılmış cehalet” kavramına dikkat çekti. Suçun ve suçlunun giderek daha görünür ve meşru hale geldiğini belirten Aksoy, özellikle sosyal medyanın bu süreci beslediğini ifade etti.

Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy

Aksoy, suçluların sosyal medya üzerinden kahramanlaştırılmasının yeni suçların önünü açtığını savunarak, “Hırsızlar, katiller, gaspçılar cezaevine adeta kahraman gibi uğurlanıyor, çıkışlarında törenlerle karşılanıyor. Bu durum başkalarının cesaretini ve cüretini artırıyor” dedi.

Gençlerin geleceğe dair umutsuzluk yaşadığını vurgulayan Aksoy, sosyal medyada sunulan lüks yaşam algısının da çocukları hızlı zenginleşme arayışına ittiğini belirtti. Aksoy, “Umudunu mesleğinde ya da kendi emeğinde göremeyen gençler, maalesef hızlı zenginleşmenin yolunu suçta arıyor” değerlendirmesinde bulundu.