Çocuk tesliminde silah konuştu: Tabancayla vurdu

Çocuk tesliminde silah konuştu: Tabancayla vurdu
Yayınlanma:
Samsun'un Canik ilçesinde, Pınar C. ile eski eşi Ümit P.’nin çocuk teslimi sırasında çıkan tartışmada, Ümit P.’nin kardeşi Onur P., Pınar C.'nin eşini tabancayla vurdu.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Pınar C., eski eşi Ümit P.’den olan çocuğunu teslim almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi’ne gitti.

Boşandığı eşini hastanede pompalı tüfekle katletmişti: Cezası belli olduBoşandığı eşini hastanede pompalı tüfekle katletmişti: Cezası belli oldu

ÇIKAN TARTIŞMADA ESKİ YENGESİNİN EŞİNİ VURDU

Burada, Pınar C.’nin son evliliğinden dolayı eşi Emrullah C. ile Ümit P.’nin kardeşi Onur P., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur P., belinden çıkardığı tabancayla olay yerinden uzaklaşmak için otomobiline binen Emrullah C.’ye ateş açtı. Emrullah C., kurşunun birinin başını sıyırması sonucu yaralandı.

eski-yengesinin-esini-cocuk-tesliminde-958899-284742.jpg

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Emrullah C., tedavisi sonrası taburcu edildi. Olaya ilişkin çalışma yapan polis, otomobile 2 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Soruşturmanın devamında ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

eski-yengesinin-esini-cocuk-tesliminde-958900-284742.jpg

ESKİ KOCANIN EV HAPSİ KARARI VARMIŞ

Bu arada, Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta yaşanan ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlamalarından da soruşturma yürütüldüğü, Ümit P.’nin eski eşi Pınar C.’ye karşı işlediği ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet’ suçundan ev hapsi cezasının bulunduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Türkiye
Çanakkale'de can pazarı: Batan teknedeki 2 kişi öldü
Çanakkale'de can pazarı: Batan teknedeki 2 kişi öldü
Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti
Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti