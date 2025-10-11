Çocuk tesliminde silah konuştu: Tabancayla vurdu

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Pınar C., eski eşi Ümit P.’den olan çocuğunu teslim almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi’ne gitti.

ÇIKAN TARTIŞMADA ESKİ YENGESİNİN EŞİNİ VURDU

Burada, Pınar C.’nin son evliliğinden dolayı eşi Emrullah C. ile Ümit P.’nin kardeşi Onur P., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur P., belinden çıkardığı tabancayla olay yerinden uzaklaşmak için otomobiline binen Emrullah C.’ye ateş açtı. Emrullah C., kurşunun birinin başını sıyırması sonucu yaralandı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Emrullah C., tedavisi sonrası taburcu edildi. Olaya ilişkin çalışma yapan polis, otomobile 2 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Soruşturmanın devamında ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

ESKİ KOCANIN EV HAPSİ KARARI VARMIŞ

Bu arada, Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta yaşanan ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlamalarından da soruşturma yürütüldüğü, Ümit P.’nin eski eşi Pınar C.’ye karşı işlediği ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet’ suçundan ev hapsi cezasının bulunduğu bildirildi.