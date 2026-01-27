Cinayet davasında indirimli ceza iki aileyi karşı karşıya getirdi: 2 yaralı 7 gözaltı

Aksaray'da meydana gelen bir cinayet olayının davasında bugün karar çıktı. Mahkeme, sanığa indirim uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Cezayı az bulan maktulün ailesi ile sanık yakınları arasında kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Aksaray’da Sarıyahşi ilçesinde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52), tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaraladı.

Arazi anlaşmazlığı yine can aldıArazi anlaşmazlığı yine can aldı

Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer, hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİ ÖLDÜRÜP BİRİNİ YARALAMIŞTI: İNDİRİMLİ CEZA VERİLDİ

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık, taraflar ve avukatlar katıldı.

Yargılamanın sonunda mahkeme, sanık Selçuk Güğer'e 18 yıl hapis cezası verdi.

İNDİRİMLİ CEZA İKİ AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi, cezayı az bulup, Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi.

İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

