Çığ gibi düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çığ gibi düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Kars'ta kaldırımda yürüyen bir çocuk önünden geçtiği binanın çatısından çığ gibi düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sert soğukları ve aylarca kalkmayan kar örtüsüyle ile ünlü Kars, bina çatılarında oluşan sarkıtlar ve kar birikintilerinin bir anda düştüğü anlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. O anlardan biri daha kayda alınırken küçük bir çocuğun karıştığı olayda faciadan kıl payı dönüldü.

ÇIĞ GİBİ DÜŞEN KARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kars'ta 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen çocuğun hemen yanına düştü. Çocuğun saniyeler ile kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

gibi-dusen-karin-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-2.jpg

Kentte sıcaklığın artması ile bina çatılarında biriken karlar da erimeye başladı. Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, o sırada kaldırımda yürüyen bir çocuğun hemen yanına büyük bir gürültüyle düştü.

Kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk büyük korku yaşarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor