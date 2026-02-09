Çığ gibi düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sert soğukları ve aylarca kalkmayan kar örtüsüyle ile ünlü Kars, bina çatılarında oluşan sarkıtlar ve kar birikintilerinin bir anda düştüğü anlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. O anlardan biri daha kayda alınırken küçük bir çocuğun karıştığı olayda faciadan kıl payı dönüldü.

ÇIĞ GİBİ DÜŞEN KARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kars'ta 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen çocuğun hemen yanına düştü. Çocuğun saniyeler ile kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte sıcaklığın artması ile bina çatılarında biriken karlar da erimeye başladı. Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, o sırada kaldırımda yürüyen bir çocuğun hemen yanına büyük bir gürültüyle düştü.

Kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk büyük korku yaşarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)