Çığ altında kalan çobana 1 aydır ulaşılamadı! Ailesinden yürek yakan çağrı

Yayınlanma:
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkiinde 30-31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan ve 1 aydır cansız bedenine ulaşılamayan Bülent Gezer’in ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere çağrıda bulundu. Bülent Gezer'in annesi, "Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım, benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor" diyerek isyan etti.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkisinde 30–31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi kurtarılırken çığ altında kalan Bülent Gezer’e, aradan geçen 30 gün boyunca ulaşılamadı.

Arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Gezer’in ailesi ve yakınları duruma tepki gösterdi ve Bülent Gezer’in bulunmasını istedi.

5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu

Anne Songül Gezer, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim çoğumu bulsun, bana getirsin. Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım, benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor. Devlet yok" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

whatsapp-image-2026-01-29-at-16-48-30.jpeg

“ÇOCUĞUM KİME BABA DİYECEK, LÜTFEN YARDIM EDİN”

Bülent Gezer'in eşi Mayinur Gezer ise yaptığı açıklamada, "Çalışmalar yetersiz. Oraya gideceksin, oradan bakacaksınız. Biz gelince çalışıyorsunuz. Olay yerine hiç gitmemişsiniz ki. Hani AK Parti, Faruk Çelik nerede? Bize söz verdi. Bizimle fotoğraf çekilmeye gelmiş, ondan sonra bize yardım filan etmedi. 'Biz elimizden geleni yapacağız' dedi. Neredesiniz şimdi? Kaymakamlık, Vali nerede?” ifadelerini kullanarak isyan etti.

“'10 gün sonra çalışmaya başlayacağız' demişsiniz. 10 gün ne yapacağız biz? Çalışma başlayacak mı bilmiyoruz. Lütfen yardım edin, çare bulun. Biz vedalaşmak istiyoruz.” diyen Gezer, “Çocuğum kime baba diyecek? Lütfen sesimizi duyun, içimiz parçalandı. Kolumuz, kanadımız kırıldı, yeter artık." ifadelerini kullandı.

artvin.jpeg

“MÜSAADE ETSİNLER BİZ KENDİMİZ ARAYALIM”

Bülent Gezer'in bir diğer yakını ise, "AFAD çok yetersiz çalıştı. Bunu biz de izledik. Yetkiller de izlemiştir. Şimdiye kadar bulunması lazımdı. Müsade etsinler biz kendimiz gidip arayalım. O dağı iyi biliyorum, şu anda çığ gelmesi çok zor" sözlerini sarf etti.

Turgut Bingl ise, "Sessizliğimi bozmak zorunda kaldım. Bizim çocuğumuz bulunmadı. Çocuğumuzu aramaya yardımcı olsunlar. 30 gündür bizim bağrımızda ateş yanıyor, bir türlü söndüremiyoruz. Bunun sonu nereye kadar gider?" sorusunu yöneltirken Bülent Gezer'in kardeşi Hale Kahveci, "Kaymakamımız 'Yolu açtık, olay yerine gittim' dedi. Hani yol açıktı? Benim abim şu tepede. Bana 'yol açık' dedi. Köyün içinde 10 metre öteye yol yok. Hani yolun neresi açık? Olay yeri orası, buradan ölçüm yapıyorlar. İkisinin arasına bir bakın. Hani devlet, devlet nerede?" dedi.

artvin2.jpeg

Bir diğer akraba ise, "Tipi, esinti herhangi bir şey yok. Orası da tertemiz. Biz yetkililerden bir an önce çalışmalara başlamalarını istiyoruz. Biz kardeşimizi almak istiyoruz. Bunu zamana bırakmasınlar. Geri atmasınlar. Bu kar erimeye başlayacak, kar bir yerde birikecek, biz kardeşimize ulaşamayız. Kardeşim sürüsüyle beraber karın altında kaldı. Bu askerler bu soğuğu niye çeksinler? Burada 1 günlük iş var" sözlerini sarf etti.

Kaynak:ANKA

