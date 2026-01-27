CHP'ye miting engeli mi? Hazırlıklar sürerken meydanın elektriği kesildi

Yayınlanma:
CHP'nin Bağcılar'da düzenlenecek mitinginin hazırlıkları devam ederken meydanın elektriği kesildi. CHP Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar, "Bütün Bağcılar Meydanı etrafı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ama mitingin yapılacağı alanın elektrikleri kesildi. Alan karanlığa gömüldü." dedi.

CHP'nin 28 Ocak'ta düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları sürerken meydanda elektrik kesildi.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Özkan Akar, Bağcılar Meydanı'ndan yaptığı açıklamada, meydanın etrafında herhangi bir kesintinin olmadığını ancak mitingin düzenleneceği alanın karanlığa gömüldüğünü aktardı.

Özgür Özel'den Bağcılar mitingine çağrı!Özgür Özel'den Bağcılar mitingine çağrı!

"ETRAF IŞIL IŞIL, MİTİNG ALANININ ELEKTRİĞİ KESİLDİ"

Akar, meydandan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu an Bağcılar Meydanındayız. Çarşamba günü 28 Ocak saat 19.30'da düzenlenecek miting öncesi, meydandaki çalışmalarımızı tamamlamak üzere an itibariyle meydana geldiğimizde elektriklerin kesik olduğunu gördük.

Bütün Bağcılar Meydanı etrafı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ama mitingin yapılacağı alanın elektrikleri kesildi. Alan karanlığa gömüldü.

AKP iktidarı bizi yine şaşırtmadı. AKP iktidarı, kurumları eliyle, belediyesi eliyle bizleri yıldırmaya çalışıyor. Onlar karanlıktan besleniyor, karanlığın arkasına sığınıyor."

"YETKİLERE ULAŞILDI: GERİ DÖNÜŞ YOK"

CHP İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve açıklama yapılmaksızın meydandaki ışıklandırmaların kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yetkililere ulaşılmasına rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bağcılar Meydanı’ndan BEDAŞ yetkililerine sesleniyoruz!

Yarın gerçekleştireceğimiz miting için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürerken, hiçbir gerekçe ve açıklama yapılmaksızın yalnızca Bağcılar Meydanı’nın ışıklandırmaları kapatılmıştır.


Yetkililere ulaşmamıza rağmen tarafımıza herhangi bir geri dönüş sağlanmamaktadır.

Korkunun ecele faydası yok.Tüm engellemelere rağmen inançla, kararlılıkla ve halkın gücüyle meydanımızı yarınki mitingimize hazırlamaya devam ediyoruz.
Bağcılar karanlığa teslim olmayacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
43 yıl hapisle aranan firari Hatay'da yakalandı
43 yıl hapisle aranan firari Hatay'da yakalandı
Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı
Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı