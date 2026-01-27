CHP'ye miting engeli mi? Hazırlıklar sürerken meydanın elektriği kesildi

CHP'nin 28 Ocak'ta düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları sürerken meydanda elektrik kesildi.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Özkan Akar, Bağcılar Meydanı'ndan yaptığı açıklamada, meydanın etrafında herhangi bir kesintinin olmadığını ancak mitingin düzenleneceği alanın karanlığa gömüldüğünü aktardı.

Özgür Özel'den Bağcılar mitingine çağrı!

"ETRAF IŞIL IŞIL, MİTİNG ALANININ ELEKTRİĞİ KESİLDİ"

Akar, meydandan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu an Bağcılar Meydanındayız. Çarşamba günü 28 Ocak saat 19.30'da düzenlenecek miting öncesi, meydandaki çalışmalarımızı tamamlamak üzere an itibariyle meydana geldiğimizde elektriklerin kesik olduğunu gördük. Bütün Bağcılar Meydanı etrafı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ama mitingin yapılacağı alanın elektrikleri kesildi. Alan karanlığa gömüldü. AKP iktidarı bizi yine şaşırtmadı. AKP iktidarı, kurumları eliyle, belediyesi eliyle bizleri yıldırmaya çalışıyor. Onlar karanlıktan besleniyor, karanlığın arkasına sığınıyor."

"YETKİLERE ULAŞILDI: GERİ DÖNÜŞ YOK"

CHP İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve açıklama yapılmaksızın meydandaki ışıklandırmaların kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yetkililere ulaşılmasına rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi: