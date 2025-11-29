CHP'li Murat Bakan: "Kılıçdaroğlu'nu Kurultay'da görmek isterdik, Sabah gazetesinde değil"

CHP'nin İmralı kararını eleştirip belediyelere yönelik soruşturmalar için "arınma" mesjı veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na daveti katılmamış iktidar medyasına konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk tepki Murat Bakan'dan geldi. "Kurultay'da görmek isterdik, Sabah gazetesinde değil."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut parti yönetiminin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirmiş ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar için "arınma" mesajı vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine, 'Eski genel başkanlar bizi eleştirebilir, biz vefa göstermeliyiz. CHP İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez. Sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim' yanıtı vermişti.

chpli-murat-bakan-kilicdaroglunu-kurultayda-gormek-isterdik-sabah-gazetesinde-degil.jpg

Özel'in davet mesajının ardından Kurultay'a katılmayan Kılıçdaroğlu ise iktidara yakın Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU KURULTAY'DA GÖRMEK İSTERDİK, SABAH GAZETESİNDE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun röportajı vatandaşlardan ve CHP'li isimlerden tepki çekerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada görmek isterdik, Sabah Gazetesi'nde değil" dedi.

chpli-murat-bakan-kilicdaroglunu-kurultayda-gormek-isterdik-sabah-gazetesinde-degil-5.jpg

Sözcü'nün haberine göre Murat Bakan şunları söyledi:

"CHP'nin önceki genel başkanının ve herhangi bir üyesinin konuşacağı yer burasıdır, gelir kurultay salonunda konuşur. Dolayısıyla kendisini burada görmek isterdik, Sabah gazetesinde değil.

Benim için güne uyanırken büyük hayal kırıklığı oldu Sabah gazetesine röportaj vermesi. kurultay delegeleriyle ve üyeleriyle burada düşüncelerini paylaşmak yerine yandaş medyaya çıkması, geçen videosu da aynı şekilde...

Düşüncelerini bizimle paylaşabilirdi, genel başkanımızla konuşabilirdi. Kendisi adına da CHP'li olarak da üzgünüm. Biz 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' diye mücadele ettik. Cumhurbaşkanı olması için, bu noktaya gelmiş olmak benim için büyük bir hayal kırıklığı.

Hem CHP'lileri hem de muhalif seçmeni üzdüğünü görmesi lazım. Arınma sözleri de doğru değil, bizim arınacak bir durumumuz yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

