CHP'li meclis üyesine trafikte saldıran erkek tutuklandı
Son dakika haberi... Bursa’da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur’un aracına trafikte saldıran A.G. tutuklandı. Yol verme tartışmasında araca zarar veren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Olay, Osmangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Özlem Bodur'un emniyete yaptığı şikayet üzerine resmiyet kazandı. Trafikte bir sürücüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan Bodur, şahsın aracına fiili saldırıda bulunarak zarar verdiğini belirtti. Mağdur Bodur, saldırı anına dair görüntüleri dün kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak olayı kamuoyunun dikkatine sunmuştu.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ VE GÖZALTI

Şikayet ve ortaya çıkan görüntüler üzerine polis ekipleri derhal harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırgan tavırlar sergileyen sürücünün kimliğini A.G. olarak tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "mala zarar verme" ve ilgili suçlamalar kapsamında tutuklandı.

