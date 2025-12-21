CHP'li Kaya'dan Bakan Göktaş'a tepki: Sorumlusu sizsiniz!

CHP'li Kaya'dan Bakan Göktaş'a tepki: Sorumlusu sizsiniz!
Yayınlanma:
CHP'li Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a tepki gösterdi. Kaya, “Kadınlar sokakta, evde, işyerinde, her yerde katlediliyor. Bu gerçeğe dair bütçenizde de sözlerinizde de tek bir samimi cümle yok. Bu düzenin, bu ihmaller zincirinin, bu karanlığın birinci sorumlusu sizsiniz” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 2026 bütçesi hakkında söylediği “Ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve yaşlıların yanında olan, sosyal korumayı merkeze alan bir bütçedir” sözlerine tepki gösterdi.

"BÖYLE BÜTÇE OLMAZ OLSUN"

“Bütçemiz, iddia edilenin aksine vatandaşlarımızın tamamını kapsayan bir bütçedir. Ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve yaşlıların yanında olan, sosyal korumayı merkeze alan bir bütçedir” paylaşımı yapan Bakan Göktaş’a yanıt veren CHP’li Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan, bütçenizi ‘kadınları gözeten’ bir bütçe olarak sunuyorsunuz. Oysa kadınlar sokakta, evde, işyerinde, her yerde katlediliyor. Bu gerçeğe dair bütçenizde de sözlerinizde de tek bir samimi cümle yok. ‘Çocukları koruyoruz’ diyorsunuz. Çocuklar, tam da bu açıklamayı yaptığınız Meclis çatısı altında yıllardır istismara uğruyor. MESEM’lerde çalışırken hayatını kaybeden çocuklarımızı da mı korudunuz? Onlar bu bütçenin neresinde, Sayın Bakan?

Yaşlıların yanındayız diyorsunuz. Ama emekli aylıklarından haberiniz yok sanırım. İnsanlara ömür boyu çalışmanın karşılığı olarak yoksulluğu reva görüyorsunuz.

Engelli çocuklarımız, sizin denetlemekle yükümlü olduğunuz özel bakım merkezlerinde yanarak hayatını kaybediyor. Ve siz hâlâ bu ülkede engelli çocukların güvende olduğundan söz ediyorsunuz. Bunca acı yaşanırken; katledilen kadınlar için, istismara uğrayan çocuklar için, fabrikalarda, atölyelerde hayatını kaybeden evlatlarımız için; tek kelime etmiyorsunuz, sesiniz çıkmıyor. Bu düzenin, bu ihmaller zincirinin, bu karanlığın birinci sorumlusu sizsiniz. Ve sonra çıkıp diyorsunuz ki: ‘Bu bütçe ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların dostu bir bütçedir.’ Böyle dostluk olmaz olsun, böyle bütçe olmaz olsun.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

