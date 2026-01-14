CHP'li il başkanı duyurdu: Amatör sporcuları bilgileri dışında AKP'ye üye yapmışlar

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, başkanlığını Ferhat Arıcı’nın yaptığı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından geçen haftalarda başlayan ve hâlâ devam eden 'Köyler Arası Dostluk, Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın 48 takım ve 720 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haberi yokken AKP'ye üye yapıldı, dava zamanaşımına uğradı

e-Devlet Hesabınızı Hemen Kontrol Edin: Şok Yaşayabilirsiniz!

“BU ATAMA TESADÜF MÜDÜR?"

Solmaz, "Bu organizasyon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilmektedir. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı, 27 Nisan tarihinde İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanmıştır. Bu atama tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı.

"BİLGİLERİ DIŞINDA AKP'YE ÜYE YAPILDILAR"

Solmaz sözlerine, "Öğrenmiş bulunmaktayız ki, bu turnuvaya kayıt yaptıran birçok sporcu kardeşimiz kendi bilgi ve imzaları olmaksızın AKP’ye üye yapıldıklarını öğrenmiş bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın AKP üyeliğinin yapıldığına dair evrakları da bizde mevcuttur." şeklinde devam etti.

"SAHTECİLİK SUÇU İŞLENMİŞTİR"

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğini kaydeden Solmaz, şunları söyledi:

"Siyasi Partiler Kanunu gereği üye yazımlarıyla ilgili madde gereğince de evrakta sahtecilik suçu işlendiği sabittir. Buradan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir esnafımız geçim sıkıntısından, hayat şartlarından, emekli maaşının düşüklüğünden dolayı buna isyan ederek bir açıklama yaptığında resen soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığımızın, bu bahsettiğim resmî suçları işleyen kuruluşlarla ilgili resen herhangi bir işlem yapıp yapamayacağını merak ediyorum.”

“AKP SAHTEKÂRLIKTA BİRİNCİ PARTİ”

AKP tarafından, 5 Ocak 2026'da yapılan açıklamada Çorum'da üye sayısının 93 bin 989’a çıkarıldığının beyan edildiğini söyleyen Solmaz, "Şu anda birinci parti ama sahtekârlıkta birinci partisiniz. Verileri izinsiz, rızasız alacaksınız, üye sayınızı zorlamalarla, baskı kurarak yapacaksınız. Kimsenin haberi olmadan 'Birinci parti olduk' diyeceksiniz. Böyle sahtekârlıkla birinci parti olmayı da biz ancak size yakıştırırız." dedi.