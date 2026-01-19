CHP'li Enginyurt'tan 'barınak' tepkisi: Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor!

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağı 'Hayvanların açlıktan birbirini yediği' iddiasıyla gündeme geldi.

Barınakta yaşananlara ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel açıklama yaptı.

"HAYVANLAR AÇLIKTAN BİRBİRİNİ YİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına ilişkin iddialarda bulundu.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında şu an vahşet yaşanıyor. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler seyrediyor. 'Türkiye'nin en büyük hayvan barınağını kurdum' diyen Hilmi Güler; hayvanlar birbirini yerken vicdanın ne yapıyor? İnsanlığın ne yapıyor? Kanınız kurumuş. Utanmıyor musunuz? Bu vahşete dur deyin. Hayvanları beslemek için gelen insanımıza zulmediyorsunuz; içeri almıyorsunuz. Kendiniz de hayvanları beslemiyorsunuz. Bu davranışınız, insanlık dışı bir vahşettir. Bu vahşetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni şiddetle kınıyorum. Orduluların vicdanına sesleniyorum: Hayvanımıza, sokaktaki hayvanımıza, barınaktaki hayvanımıza sahip çıkalım. Hayvanı sevmeyen, insanı zaten sevemez."

CHP'Lİ ADIGÜZEL İNCEME YAPTI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve beraberindeki heyet, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Adıgüzel, sokak hayvanlarının barınakta kötü koşullara maruz bırakıldığını ve açlık nedeniyle bazı hayvanların ölen diğer hayvanları yediğini iddia etti.

YERLERDE ÇOK SAYIDA YAVRU KÖPEK GÖRÜLDÜ

Yapılan inceleme esnasında çekilen görüntülerde yerde çok sayıda ölü yavru hayvan görüldü.

Adıgüzel, görüntülere sert tepki göstererek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i sorumluluk almaya davet etti. Altınordu’daki tesis için “barınak değil, dehşet evi” diyen Adıgüzel, barınakta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ordu Altınordu’da bir ‘barınak’ değil, bir ‘dehşet evi’ var. Açlıktan birbirini yemek zorunda kalan canlar, açlıktan ve soğuktan ölen yavrular; betonun üzerinde, ıslak zeminde yavrularıyla titreyen anneler. Şehri yönetenler sadece o şehirdeki insanları yönetmez; o şehirdeki yaşamın her parçasını, her canlıyı da yönetir.”

HAYVANLARI VATANDAŞLAR KURTARDI

İncelemeler devam ederken çok sayıda yurttaşın da barınaktaki kötü koşullara tepki gösterdiği, kurtarmak amacıyla bazı hayvanları kucaklayarak barınaktan çıktıkları görüldü.

KONUYU TBMM'YE TAŞIDI

Adıgüzel, konuyu TBMM gündeminde de dile getirdi. Bu sabah TBMM’de yaptığı açıklamada barınakta gördüklerine “vahşet” diyen Adıgüzel şöyle konuştu:

“Dün Ordu’da, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağında bir vahşete, bir dehşete tanıklık ettik. Açlıktan birbirini yiyen köpekler, soğuktan ve hastalıktan ortalıkta onlarca köpek cesedi vardı. Çevreye atılmış çok sayıda köpek cesedini vatandaşlarla birlikte yerinde tespit ettik. Yani bir cinayete, bir katliama suçüstü yaptık.”

"BELEDİYE VATANDAŞLARI ŞİKAYET ETTİ"

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaşananları kabul etmek yerine vatandaşları suçladığını söyleyerek, hayvanlara sahip çıkan hayvanseverler hakkında belediye tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu anlattı.

Adıgüzel, “Tam tersine; bu ölümlere sebebiyet verenlerin, görevini kasten ve bilerek yapmayanların savcılara şikayet edilmesi gerekir. Bütün Ordulu vatandaşları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Burada olan şey taammüden, bilerek ve isteyerek ölüme sebebiyet vermektir.” ifadelerini kullandı.

AKP’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni uzun süredir yönettiğine dikkat çeken Adıgüzel, konunun Meclis’te de takipçisi olacaklarını söyledi.

Konuya ilişkin araştırma önergesi ve soru önergesi verdiklerini kaydeden Adıgüzel, ayrıca gündem dışı konuşma yapacaklarını söyledi.