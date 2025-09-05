CHP'li Emir: 500 delege imza verdi

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin, mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasının ardından 572 delegenin 500’ü 24 saat içinde noterlere giderek imza verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP, mahkemelerin A4 kâğıtlarıyla değil, delegelerinin ve üyelerinin iradesiyle yol alır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına rağmen, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni tedbiren görevden alarak yerlerine kayyum atadı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, resmi olarak hala CHP İstanbul delegesi olan 572 delegeden 500'ünün, 24 saat içinde notere giderek imza verdiğini duyurdu.

Emir, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegesinin iradesi parayla ve tehditle etkilenemez. O iradeye yalnızca CHP’lilik tesir eder" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mahkeme mahkeme gezdiniz, bir mahkeme bulup hukuku ayaklar altına alıp CHP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atadınız. Delegelerimizin oyları ile seçilmiş il başkanımız Özgür Çelik’i görevden alabileceğinizi sandınız. Ama unuttuğunuz bir şey vardı:

CHP, mahkemelerin A4 kâğıtlarıyla değil, delegelerinin ve üyelerinin iradesiyle yol alır.

İstanbul’daki 600 delegemizden 572’si resmen bu görevini koruyor.

572 delegenin 500’ü, noterlere koşup 24 saat içinde imza verdi. Aralarında tutukladığınız belediye başkanlarımız da var Özgür Çelik’in rakibine oy vermiş olanlar da…

İmza veremeyenler arasında da memuriyet nedeniyle istifa eden, hayatını kaybeden delegelerimiz var.

Delegelerimizin tamamı aynı noktada birleşti: “İrademizi kayyuma teslim etmeyiz.”

Sizin tekrarladığınız yalanınız gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegesinin iradesi parayla ve tehditle etkilenemez. O iradeye yalnızca CHP’lilik tesir eder.

Bizim delegemiz, CHP’de göreve gelmenin usulünü, o görevin yükünü şerefle taşımanın yolunu bilir. Delegenin verdiği görev de ancak ve ancak yine delegenin kararıyla sona erer.

Yargı sopasıyla CHP’ye rota çizemeyeceğinizi öğreneceksiniz. CHP’lilerin çelikten iradesinin karşısında duramayacaksınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

