CHP'den süreç adımı: AKP ve MHP'de davet edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta yoğun bir siyasi temas trafiğine hazırlanıyor. Özel, salı günü DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesini Suriye’deki son gelişmeler oluşturacak.

Özel, hafta içinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti de CHP Genel Merkezi’nde ağırlayacak. CHP lideri ayrıca, geçtiğimiz hafta yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.

İSTANBUL'DA SÜREÇ KONFERANSI: AKP VE MHP DE DAVET EDİLD

CHP, 31 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul’da "Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı" düzenleyecek. İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak konferansa AKP ve MHP dahil olmak üzere, süreç kapsamında TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan tüm siyasi partiler davet edildi.

"Devlet Bey raconu kessin"

Konferans, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak ve dört oturum halinde gerçekleştirilecek. Akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı toplantının ikinci oturumunda, Meclis’teki ilgili komisyonda görev alan milletvekilleri söz alacak.