CHP'den "Sinan Ateş Caddesi" açıklaması

Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nin önündeki caddenin adının "Sinan Ateş" olarak değiştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nin önündeki caddenin adının "Sinan Ateş" olarak değiştirildiği iddialarının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Sinan Ateş cinayeti davası: Ülkü Ocakları yöneticisi Adalet Bakanı’na sert sözlerle yüklendiSinan Ateş cinayeti davası: Ülkü Ocakları yöneticisi Adalet Bakanı’na sert sözlerle yüklendi

BULUT İDDİALARI YALANLADI

Bulut, söz konusu değişikliğe dair haberleri kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin, MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirdiği yönünde sosyal medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

burhanettin.png

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, MHP Genel Merkezi’nin de üzerinde bulunduğu Balgat'taki Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nin adının değiştirildiği ve tabela değişikliği yapılacağı öne sürülmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ise iddialara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

