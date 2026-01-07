CHP'den Beykoz daveti: Sandık gelene kadar vazgeçmeyeceğiz!

CHP'den Beykoz daveti: Sandık gelene kadar vazgeçmeyeceğiz!
Yayınlanma:
CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' kapsamında düzenlediği mitinglerine bu akşam Beykoz'dan devam edecek.

Son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, 19 Mart 2025 tarihinde cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yapılan operasyonların ardından yurt genelinde başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' eylemlerine devam ediyor.

CHP Lideri Özel'in 'eylem' olarak nitelendirdiği bu buluşmalarda iktidarın savcılığın İBB iddianamesine güveniyorsa yargılamaları canlı olarak TRT'den vermesi ve İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu CHP'lilerin yargılamalarının tutuksuz olarak devamı talep ediliyor.

yeni-proje-81.jpg

BULUŞMA ADRESİ BEYKOZ

CHP bu akşam Beykoz'da toplanacak. Sosyal medya hesabından mitinge davet paylaşımının yanı sıra paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a eleştiriler yer aldı.

ekran-goruntusu-2026-01-07-101503.png

CHP Genel Merkez tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • Demokrasiye olan inancımızla, adalet özlemimizle bu akşam Beykoz’da buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve hukuksuzca özgürlüğü elinden alınan tüm siyasi tutsaklar için sesimizi yükseltiyoruz. Sandık gelene, adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz! 7 Ocak Çarşamba 19.30 Sultaniye Parkı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

