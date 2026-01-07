CHP'den Beykoz daveti: Sandık gelene kadar vazgeçmeyeceğiz!

Son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, 19 Mart 2025 tarihinde cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yapılan operasyonların ardından yurt genelinde başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' eylemlerine devam ediyor.

CHP Lideri Özel'in 'eylem' olarak nitelendirdiği bu buluşmalarda iktidarın savcılığın İBB iddianamesine güveniyorsa yargılamaları canlı olarak TRT'den vermesi ve İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu CHP'lilerin yargılamalarının tutuksuz olarak devamı talep ediliyor.

BULUŞMA ADRESİ BEYKOZ

CHP bu akşam Beykoz'da toplanacak. Sosyal medya hesabından mitinge davet paylaşımının yanı sıra paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a eleştiriler yer aldı.

CHP Genel Merkez tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: