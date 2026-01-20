CHP ve AKP'nin son oy oranları MYK toplantısında açıklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda dış politika, güvenlik ve ekonomi başlıklarında sunumlar yapılırken, güncel siyasi gelişmeler de ele alındı. MYK gündeminde 5 Ocak’ta TBMM’de başlayan emeklilik nöbeti de yer aldı.

EMEKLİLERİN BİRİNCİ PARTİSİ CHP

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP’nin iktidara gelmesi halinde; en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkarılmasına karşılık yürütülen eylemler, MYK’nin ana gündem maddelerinden biri oldu.

CHP kurmayları, yapılan son kamuoyu araştırmasına göre 65 yaş üstü yurttaşlar arasında oy kullanan seçmenlerin yüzde 34,5’inin CHP’ye oy verdiğini, AKP’nin ise aynı yaş grubunda yüzde 19 oranında kaldığını ifade etti.

5 Ocak’ta TBMM’de başlayan emekli eylemlerinin, CHP il ve ilçe örgütlerinde devam ettiğini kaydeden parti kurmayları, "Tüm dezavantajlı kesimlerde olduğu gibi, hükümetin ekonomi politikasından en çok etkilenen gruplar arasında yer alan emeklilerin de yanında olmaya devam ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, emekli aylıklarına ilişkin tekliflerin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu toplantılarına katılabileceği de belirtildi.

HER HAFTA 3 PROJE

CHP kaynakları, önümüzdeki süreçte belediyelerin daha fazla gündeme getirileceğini aktarıyor. Mart 2019’dan itibaren CHP’li belediyeler tarafından hayata geçirilen projelerin, Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmen tarafından ödüllendirildiğini savunan CHP’liler, "İktidarın tüm engellemelerine rağmen belediyelerimiz halkla temas etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, her hafta en az üç belediye projesinin açılışına ya da tanıtımına katılmasının planlandığı ifade ediliyor.

İLÇE MİTİNGLERİ

CHP’liler, İstanbul’un farklı ilçelerinde her hafta düzenlenen mitinglerin formatında değişikliğe gidileceğini dile getiriyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı süreçte, partinin tüm kademeleriyle Silivri’de geniş katılımlı bir duruş sergilediğini hatırlatan partililer, "Silivri’de uzun soluklu bir eylem planlıyoruz, eylem alanlarını kaydırabiliriz" görüşünü paylaşıyor.

Ayrıca CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davalarla ilgili olarak hazırladığı "Yalanlar–Gerçekler" başlıklı çalışmanın kamuoyuna yayacağı bildiriliyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

2026 yılında bir seçim öngörülmediğini, seçimlerin en erken Kasım 2027’de yapılabileceğini dile getiren CHP’liler, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Sürecin uzaması AKP’ye daha fazla kaybettiriyor. Türkiye ekonomisi yokuş aşağı gidiyor. Ağır ekonomik koşullar altında her geçen gün ezilen halk ile iktidar arasındaki bağ geri dönülemez biçimde kopuyor. Artık toplumda, seçim dönemlerinde dağıtılan kaynaklar ‘seçim rüşveti’ olarak görülüyor. Ne yapılırsa yapılsın, halk ile iktidar arasındaki kopuş derinleşti ve AKP ilk seçimlerde bunun bedelini ödeyecek."