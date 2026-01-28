CHP mitinglerinde sona doğru: Şimdi de çarşı pazar çıkarması geliyor

Yayınlanma:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması ile İstanbul'da başlattığı ilçe mitingleri sona doğru yaklaşıyor. Parti kurmayları Özgür Özel'in İstanbul'daki mitinglerin sona ermesinin ardından çarşı pazara inerek halk ile birebir temas kuracağını bildirdi.

CHP’nin İstanbul’da başlattığı ilçe eylemleri sona doğru yaklaştı. Parti kurmayları, 39 ilçedeki eylemlerin tamamlanmasının ardından mücadele yönteminde değişikliğe gidileceğini belirtti. CHP’de, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bünyesinde hazırlanan ve somut vaatler içeren Hükümet Programı ile birlikte sahaya inmeye yönelik kısa ve orta vadeli planların netleştirildiği bildirildi.

ÇARŞI VE PAZAR ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlarla birebir temas kurmak amacıyla sahaya inecek. İstanbul’daki 39 ilçede düzenlenen eylemlerin tamamlanmasının ardından Özel’in, belirli aralıklarla çarşı ve pazar ziyaretleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

KENT MİTİNGLERİ SÜRÜYOR

Birgün'de yer alan habere göre, tüm ilçelerin tamamlanmasının ardından İstanbul’un ilçelerinde her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemleri sonlandırmayı ve eylem biçimini değiştirmeyi planlayan CHP, kent mitinglerini ise sürdürecek. Her hafta bir başka kentte yapılması planlanan mitinglerin sayısının, bazı haftalarda ikiye çıkarılması hedefleniyor. Kent mitinglerinde, 'AKP’nin kalesi' olarak nitelendirilen illere özellikle ağırlık verileceği ifade ediliyor.

Resim

DEPREMİN YILDÖNÜMÜ İÇİN ÖZEL PROGRAM

CHP, 6 Şubat 2023’te 11 kentte büyük yıkıma yol açan depremlerin yıldönümü için de özel bir program hazırladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özel’in, deprem bölgesindeki altı kenti ziyaret etmesi ve bir süre bölgede kalması planlanıyor. Özel’e, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinden oluşan bir heyetin de eşlik edeceği bildirildi.

Programa göre Özgür Özel, 3 Şubat’ta Osmaniye ve Gaziantep’te olacak. 4 Şubat’ta partisinin grup toplantısını Kahramanmaraş’ta yapması planlanan Özel, 5 Şubat’ta Hatay’a geçecek. 6 Şubat’ta Adıyaman’daki gece anmasına katılacak olan Özel’in, 7 Şubat’ta Malatya ve Niğde’yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ SAHAYA İNİYOR

CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinin de saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Ofisteki birimlerin oluşturulduğu ve tüm görevlendirmelerin tamamlandığını aktaran CHP’liler, burada hazırlanan somut vaatlerin doğrudan halka anlatılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurmayları, saha çalışmalarında "CHP, devletin kritik kurumlarını nasıl yönetecek?" sorusuna yanıt vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

