CHP İstanbul'da 'yeniden' seçime gidiyor! Özgür Çelik tek aday: Gürsel Tekin oy kullanamayacak

CHP İstanbul'da 'yeniden' seçime gidiyor! Özgür Çelik tek aday: Gürsel Tekin oy kullanamayacak
Yayınlanma:
Mahkeme kararı ile kayyum heyetinin atanmasının ardından CHP İstanbul'da 'yeniden' seçime gidiyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık için Özgür Çelik tek aday çıkacak. Öte yandan il yönetimine kayyum olarak atanan ancak delege olmayan Gürsel Tekin oy kullanamayacak.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin beraberindeki Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamış ancak Tekin görevi kabul edince partililer karara tepki göstererek il binasında direnişine başlamıştı. CHP İstanbul'da protestolara neden olan karara karşı hamle yapan CHP, il başkanlığı için olağanüstü kongre kararı aldı.

CHP İSTANBUL'DA 'YENİDEN' SEÇİME GİDİYOR!

Mahkemenin kayyum kararının ertesi günü İstanbul’a giden CHP lideri Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etti. Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurdu.

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP İstanbul için yeni yönetimi belirleyecek seçim günü geldi.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY... GÜRSEL TEKİN OY KULLANAMAYACAK

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirecek. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak.

Kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, CHP İstanbul’a yeni yönetimin seçilmesiyle kayyum görevinin kendiliğinden sona ereceğini savundu.

Öte yandan İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle açılan davayı, parti genel merkezlerinin Ankara’da olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Türkiye
Trafik kontrolünde parmak izi gerçeği ortaya çıkardı
Trafik kontrolünde parmak izi gerçeği ortaya çıkardı
Hatay'ın çilesi bitmiyor: Polis kalkan oldu köye iş makinası girdi
Hatay'ın çilesi bitmiyor: Polis kalkan oldu köye iş makinası girdi