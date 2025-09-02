CHP İstanbul'a atanan kayyum sonrası SOL Parti'den birleşme çağrısı

CHP İstanbul'a atanan kayyum sonrası SOL Parti'den birleşme çağrısı
Yayınlanma:
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyumun ardından SOL Parti'den tüm muhalefet güçlerine birlşeme çağrısı geldi.

SOL Partinin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme kararıyla kayyum atanması, 19 Mart darbesinde yeni bir aşamadır. AKP ve MHP açık ki muhalefeti de yargı yoluyla türlü tehdit ve manipülasyonlarla birlikte, Truva Atlarının ihanetleriyle dizayn ederek seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim kurma arayışındadır. Bu karar aynı zamanda Meclis’te Komisyon eliyle sürdürülen ve çözüm diye ileri sürülen yeni sürecin de kendi iktidarlarını sürdürmek için bir aldatmacadan başka bir şey olmadığının en büyük kanıtıdır. Tüm demokratik muhalefeti, ilerici güçleri hiçbir meşruluğu kalmamış tek adam rejiminin iktidar oyunlarının parçası olmaktan uzak durmaya, barışı, laikliği ve özgürlüklerimizi kazanacağımız gerçekten demokratik bir ülke mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz. SOL Parti bu kayyum dayatmasına karşı 19 Mart’tan bugüne kadar olduğu gibi, CHP ile dayanışma içinde olacak, tüm toplumsal muhalefetle saray rejimine karşı birleşik bir mücadeleyi örgütlemek için var gücüyle çalışacaktır. Herkes bilmeli ki yoksulluğa ve açlığa mahkum edilen, en temel insani hakları ellerinden alınan Kürdüyle, Türküyle ezilen emekçi milyonlar AKP ve MHP iktidarına gereken yanıtı mutlaka verecektir."



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

