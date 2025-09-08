CHP İstanbul İl Başkanlığı abluka altında: Bakan Tunç'tan soruşturma başlatıldı açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanlığı abluka altında: Bakan Tunç'tan soruşturma başlatıldı açıklaması
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Tunç, CHP İl Başkanlığı önündeki eylemlere ilişkin vatandaşlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukaya ve sosyal medyada vatandaşları yaptığı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "olaylara karışanlar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar" hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

X hesabından paylaşım yapan Tunç, "Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç'un paylaşımı bu şekilde:

"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.

Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!