CHP İl Başkanlığı önünde basına müdahale: ÇDG'den sert açıklama

Yayınlanma:
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlar sırasında gazetecilere yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e binaya girerken eşilk eden polis nöbet tutan vekillere ve vatandaşa biber gazı sıktı.

Tekin, polis kalkanları arasında binaya çıkarken CHP'li vekillerin direnişi devam ederken haber takibi yapan gazeteciler, polis tarafından il binasından çıkartıldı.

BASIN MENSUPLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde görev yapan basın mensuplarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm ülkenin gözünün çevrildiği CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, halkın haber alma hakkını gözeterek görev yapan meslektaşlarımız, dünden itibaren polis şiddetine, biber gazına ve kamu görevlilerinin hakaretlerine maruz kalmıştır. Zor koşullarda yalnızca görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın yanındayız. Yaşanan bu saldırıları asla kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik tüm engelleme girişimlerine karşın, biz gazeteciler kamu yararı gözeterek görevimizi yapmaya, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

