CHP heyeti bir dokundu bin ah işitti: Erdoğan'ı Allah'a havale ediyoruz

Yayınlanma:
Milletvekilleri ile il yöneticilerinden oluşan CHP heyeti, Giresun'da esnaf ve vatandaşların fındık üretimindeki zararlardan ekonomik sıkıntılara kadar pek çok şikayetini dinledi, partinin çözüm önerilerini aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaz çalışma dönemi kapsamında 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları çerçevesinde CHP heyeti Giresun'da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen saha programına CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz ile CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek katıldı. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen heyete en çok aktarılan şikâyet, fındıkta ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca sorunu ve düşen alım gücü oldu.

"ERDOĞAN'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

Vatandaşlar ayrıca ülkede yaşanan ekonomik kriz, hukuksuzluk iklimi, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlar, emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ile fındık üretiminde artan maliyetlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Çözüm için siyasi iktidar değişikliği gerektiğini vurgulayan yurttaşlar, beklentilerini paylaştı. Bir vatandaş, "Çok çektik, artık dayanma gücümüz kalmadı, bir an evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulalım, onu Allah'a havale ediyoruz" dedi.

CHP heyeti ise saha çalışmaları boyunca partilerinin alternatif çözüm önerilerini aktararak vatandaşları bilgilendirdi. CHP heyetinin Görele'deki programının yanı sıra, Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Nazan Güneysu ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de CHP Giresun İl yöneticileriyle birlikte Şebinkarahisar'da saha ziyaretleri yaptılar. Heyet bugün Giresun Merkez ile Bulancak ve Keşap ilçelerinde çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı