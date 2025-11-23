CHP Gençlik Kolları'ndan TRT çağrısı!

Yayınlanma:
CHP Gençlik Kolları, 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklamasında, “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de Canlı Yayınlansın!" dedi.

CHP Ankara Gençlik Kolları, TRT Genel Müdürlüğü önünde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının TRT'de canlı yayınlanması talebiyle eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin “siyasi nitelik taşıdığını” söyleyerek yargılamaların şeffaf bir şekilde yapılması için çağrıda bulundu.

44017fca-3edf-43bb-8cf4-b514f8880baa-w.jpg

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Açıklamada, valilerde para olduğunu iddiası ortaya atıldığına ancak jammer cihazı çıktığına, 560 milyar liralık yolsuzluk iddiası kamuoyuna servis edildiğine ancak iddianamede bu rakamın 160 milyara düştüğü belirtilerek, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, iddianamede siyasi faaliyetlerin suç gibi gösterildiğini belirtilerek, “Seçim çalışmaları suç kapsamına alınmaya çalışılıyor. Kreş bağışları rüşvet olarak sunuluyor. Kurultayda atılan sloganlar, taşınan pankartlar bile delil niteliği taşıyormuş gibi dosyaya ekleniyor” denildi.

f38a9985-1dbb-4ad1-95d4-10e3070c1bfa-w.jpg

“TRT TÜM KESİMLERE EŞİT MESAFEDE DURMASI GEREKİR”

Bu süreçte medya operasyonlarının da yürütüldüğüne dikkat çeken CHP Gençlik kolları, “Kamu yayıncılığının tarafsız olması gerekirken TRT muhalefetin görüşlerine yer vermiyor; tam tersine tek taraflı bir yayın politikası izliyor. Halkın vergileriyle ayakta duran bir kurumun, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gerekir” ifadelerini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, TRT’nin bütçesine ilişkin verilerin de kamuoyunun denetiminde olması gerektiği de vurgulanarak, “Bandrol gelirleri yaklaşık 30 milyar TL seviyesinde. Dış hizmet alımlarına 3 milyar 420 milyon TL harcandı. Bu paraların tamamı bu ülkenin yurttaşlarının cebinden çıkıyor. Kamu kurumu şeffaf olmak zorundadır” denildi.

Açıklamanın devamında, şu çağrı yapıldı: “Meclis gerekli düzenlemeyi yapmalı, duruşmalar TRT üzerinden canlı yayınlanmalıdır. 86 milyon gerçeği izlesin. Şeffaflıktan kaçınılmamalı; halkın vicdanından korkulmamalıdır.”

"ÇİĞ YEMEDİK Kİ KARNIMIZ AĞRISIN"

CHP Gençlik Kolları, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de Canlı Yayınlansın!"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

