CHP eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu!

CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, ofisinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem ilçe başkanlarından ve belediye meclis üyesi Sertan Ocakçı, ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sertan Ocakçı'dan haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerinde bulunan ofisine gitıiğinde Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatar halde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ocakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ocakçı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ESKİ VEKİL VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ocakçı'nın vefatın ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "CHP Kdz.Ereğli İlçe Başkanlarımızdan Milletvekili olduğum dönemde beraber görev yaptığım kıymetli dostum,mücadele arkadaşım, mimar Sertan Ocakçı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Sevenlerinin ve örgütlerimizin başı sağolsun.Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

