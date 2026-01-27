CHP Başakşehir eski Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti

CHP Başakşehir eski Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti
Yayınlanma:
CHP Başakşehir'in önceki Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları, önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanı Eray Beyazel’in vefat ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Beyazel’in gençlik mücadelesine verdiği emeklerin ve bıraktığı izlerin unutulmayacağı vurgulandı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın açıklamasında, "Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanımız Eray Beyazel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Gençlik mücadelesine verdiği emekler ve bıraktığı izler daima hatırlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, merhum Beyazel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve parti örgütüne başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

gorsel-2026-01-27-085538596.png

ÖZGÜR ÇELİK: ACIMIZ TARİFSİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Eray Beyazel’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolları Başkanımız, partimizin emektarı ve değerli yol arkadaşımız Eray Beyazel’i gencecik yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Verdiği mücadeleyi, emeğini ve yol arkadaşlığını unutmayacağız" dedi.

Çelik, Beyazel’in ailesine, sevenlerine ve CHP örgütüne başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Türkiye
27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ açıkladı
27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ açıkladı
Deniz kenarındaki Erdoğan müzesine milyonlar aktı! Hediyeler sergilenecekmiş
Deniz kenarındaki Erdoğan müzesine milyonlar aktı! Hediyeler sergilenecekmiş
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı