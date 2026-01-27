CHP Başakşehir eski Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları, önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanı Eray Beyazel’in vefat ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Beyazel’in gençlik mücadelesine verdiği emeklerin ve bıraktığı izlerin unutulmayacağı vurgulandı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın açıklamasında, "Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanımız Eray Beyazel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Gençlik mücadelesine verdiği emekler ve bıraktığı izler daima hatırlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, merhum Beyazel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve parti örgütüne başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

ÖZGÜR ÇELİK: ACIMIZ TARİFSİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Eray Beyazel’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolları Başkanımız, partimizin emektarı ve değerli yol arkadaşımız Eray Beyazel’i gencecik yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Verdiği mücadeleyi, emeğini ve yol arkadaşlığını unutmayacağız" dedi.

Çelik, Beyazel’in ailesine, sevenlerine ve CHP örgütüne başsağlığı dileklerini iletti.