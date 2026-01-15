CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı: Antalya’nın içme suyu havzaları rant alanı değildir

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya’nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Boğaçayı–Çandır Çayı havzasında planlanan taş/kum ocağı ve TOKİ konut projelerine sert tepki gösterdi. İl Başkanı, bölgenin Mutlak Koruma Alanı statüsünde olduğunu hatırlatarak, söz konusu girişimlerin hukuka, bilimsel raporlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Boğaçayı–Çandır havzasında yaptığı basın açıklamasında, alanın 28 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete kararıyla içme suyu kuyuları için Mutlak Koruma Alanı ilan edildiğini anımsattı. DSİ ve ASAT raporlarının da bu bölgenin Antalya’nın içme suyu güvenliği açısından hayati önemde olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

“I. DERECE İÇME SUYU KORUMA ALANINDA YAPILAŞMA YASAKTIR”

Gazeteci Ali Taş'ın haberine göre, açıklamada bölgenin I. ve II. Derece İçme Suyu Koruma Alanı kapsamında bulunduğu belirtilerek, bu alanlarda yapılaşma, kum-çakıl temini, taş ocağı faaliyeti ve toplu konut projelerinin yasak olduğu vurgulandı. İl Başkanı, bu yasakların keyfi olmadığını, Antalya’nın içme suyunu korumak için getirildiğini söyledi.

“AYNI ALANA HEM KONUT HEM TAŞ OCAĞI PLANLANIYOR”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, tüm bu açık hükümlere rağmen aynı bölgede TOKİ eliyle toplu konut projesi ve taş/kum ocağı faaliyeti planlandığını belirterek, “Bu yalnızca teknik bir hata değildir. Bu, bilime, kamu sağlığına ve Antalya’nın geleceğine meydan okumaktır” dedi.

TAŞ OCAĞI UYARISI: “GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR DOĞAR”

Taş ocağı faaliyetinin yaratacağı risklere de dikkat çeken İl Başkanı, bu tür girişimlerin yeraltı suyu akışını değiştireceğini, su seviyesinde düşüşe yol açacağını, içme suyu kuyularını geri dönülmez biçimde riske sokacağını ifade etti. Ayrıca Boğaçayı ve Çandır Çayı’nın Konyaaltı Plajı’nı besleyen doğal kum ve çakılın taşıyıcısı olduğuna işaret edilerek, müdahalelerin kıyı erozyonunu hızlandıracağı uyarısında bulunuldu.

“DEVLET KENDİ KARARLARINI İHLAL EDEMEZ”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bir yandan “su stratejik kaynaktır” söylemi dile getirilirken, diğer yandan içme suyu kuyularının dibinde taş ocağı ve konut projeleri planlanmasının ciddi bir çelişki olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın kamu yararına değil, rant anlayışına dayandığını savundu.

“ANTALYA’NIN SUYUNA DOKUNDURTMAYACAĞIZ”

Açıklamasının sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, sürecin yakından takip edileceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Antalya’nın içme suyu havzalarına taş ocağı ve toplu konut yapılmasına izin vermeyeceğiz. Resmî koruma kararlarını hatırlatacak, bu süreci hukuken ve teknik olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Antalya’nın suyunu savunmak, bu kentin çocuklarını ve geleceğini savunmaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

