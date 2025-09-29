CHP Adıyaman Merkez İlçe kongresinde kazanan belli oldu

CHP Adıyaman Merkez İlçe kongresinde kazanan belli oldu
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Hüseyin Buluş yeniden seçildi.

CHP'nin Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi bugün ATSO Konferans Salonu’nda yapıldı.

Divan Başkanlığını CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

huseyin-bulus-secildi.jpg

MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kongreye, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan ile çok sayıda partili katıldı.

Yapılan seçimde Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş’un ‘beyaz listesi’ 220 oy alırken, rakibi Ercan Kılınç’ın 'mavi listesi' ise 109 oy aldı.

huseyin-bulus.jpg

"BU BİR DEMOKRASİ YARIŞIYDI"

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Buluş, “Bugün yapmış olduğumuz 39. Adıyaman Merkez İlçe Kongresi’ne katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Bu demokrasi yarışının kaybedeni, kazananı olmayacaktı. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı. İktidara gittiğimiz bu yolda yolumuz açık olsun, Adıyaman’ımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

