CHP adım adım planını yaptı: Kararın açıklanacağı tarih belli oldu

CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özel, bu hafta yapılacak yeni program çalıştayının detaylarını kurmaylarıyla masaya yatırdı.

Yeni program çalıştayının yoğunlaşacağı konulara ilişkin konuşan kurmaylar, 4 Eylül’den sonrasına işaret etti.

CHP ADIM ADIM PLANINI YAPTI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; başlayacak süreçte CHP genel merkezinde 600 kişi civarında konuk ağırlanacak.

İlk olarak 5 Eylül’de alanında uzman kişilerin ve akademisyenlerin genel merkeze geleceğini aktaran kurmaylar “Katılımcılara bir masa çalışmasıyla ‘CHP’nin politikalarını uygulaması ve hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Dünya siyasetindeki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?’ benzeri; geniş kapsamlı, hem dünya siyasetini hem parti siyasetini hem de iktidar stratejisini soran sorularımız olacak. Bunları önceki çalışmalarımızla birleştireceğiz” dedi.

KARARIN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

CHP lideri Özel’in de bu masa çalışmalarına katılacağını aktaran kurmaylar “8 Eylül’de de örgüt temsilcileri meclisi genel merkeze gelecek. Genel başkanımız bir açılış konuşması yapacak. Sonra o da çalışmalara katılacak. 8 Eylül akşamı tüm yaptığımız çalışmaların sonuç bildirisini paylaşmayı planlıyoruz” diye konuştu. Bu çalışmalar için genel merkezin pek çok katına masalar kurulduğu görüldü.

Hafta sonu etkinlikleri kapsamında ise 7 Eylül’de gençlerle Eymir’de bir maraton planlandığını belirten kurmaylar “9 Eylül’de tabii ki Anıtkabir ziyareti sonrası geleneksel Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Bir sergi açılışı ve resepsiyon da düşünülüyor. Bir çok partilimizi o gün genel merkezde ağırlamayı düşünüyoruz” dedi.

"OLAĞAN KURULTAY BİTİNCE TARTIŞMALAR BİTER"

Partinin eylül ayında karşılaşacağı kurultay davası gibi davaları değerlendiren kurmaylar “Gündemimiz program değişikliği ve devam eden mitingler. Zaten olağan kurultay süreci de işliyor. Mahkemeden olumsuz bir sonuç beklemiyoruz. İktidar illa ki konuyu sündürmek isteyecektir. Ancak olağan kurultay süreci bitince tüm bu tartışmalar da bitecektir. O zaman da CHP’yi tartıştırmak için yeni bir şey arayacaklar. Zaten yaz boyu da ya dava açtılar ya da ‘Bize geçmezsen tutuklanırsın’ diyerek partimizden transfer yaptılar” ifadelerini kullandı.