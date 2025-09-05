CHP 39. Olağan Kurultay tarihi kuruluş yıldönümünde açıklanacak: Kasım ayı işaret edildi

Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden alınmasının ardından, 15 Eylül günü 38. Olağan Kurultay'a yönelik davanın hemen öncesinde 39. Olağan Kurultay tarihini ilan etmeye hazırlanıyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasının ardından bir yandan belediye başkanlarına ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonlarla, diğer yandan partinin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarıyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi, hafta başında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'ni geçici olarak görevden almasının ardından hafta boyunca siyasi yol haritasını belirlemek için mesai yaptı.

İstanbul'dan çıkan karar ve 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek olan davada çıkacak olası kararları değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları, partinin takvimini ilan ettiği 39. Olağan Kurultayı'nın tarihini açıklayarak, 15 Eylül Pazartesi günü çıkacak olası kararın siyasi sonuç doğurmasının engellenebileceği görüşü üzerinde durdu.

39. OLAĞAN KURULTAY TARİHİ AÇIKLANACAK

Bu doğrultuda partinin kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı 9 Eylül Salı günü yapılacağı açıklanan Parti Meclisi toplantısında 39. Olağan Kurultayın tarihinin belirlenmesi kararı verildi. Alınan bilgilere göre Parti yönetimi PM toplantısına Olağan Kurultay'ın Kasım ayının ikinci yarısında yapılması önerisini götürecek. Parti Meclisi'nde müzakerelerin ardından CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın Kasım ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında yapılacak şekilde ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP kurmayları, 15 Eylül'deki davadan önce Olağan Kurultayın tarihinin ilan edilmesiyle, o mahkemede çıkacak kararın siyasi bir sonuç doğurmasının önüne geçileceği, karar ne olursa olsun Kasım ayında Olağan Kurultay yapılmasının engellenemeyeceği görüşünü savunuyor.

