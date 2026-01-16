Cezaevinde dehşet! Mahkum iki gardiyanı yaraladı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, sürecin CTE tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
Kaynak:DHA