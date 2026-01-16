Cezaevinde dehşet! Mahkum iki gardiyanı yaraladı

Yayınlanma:
İzmir 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından yapılan saldırıda 2 infaz ve koruma memuru yaralandı. Gardiyanların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu.

g-uhvg2bqag5jbx.jpg

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, sürecin CTE tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak:DHA

