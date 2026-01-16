Cezaevinde dehşet! Mahkum iki gardiyanı yaraladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, sürecin CTE tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: