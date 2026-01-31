Cevriye'nin çığlığı duyuldu! Dehşeti yaşatan koca tutuklandı

Yayınlanma:
Adana'da boşanma aşamasında olduğu Osman Oruç tarafından evindeki eşyaları paramparça edilen sonra da darp edilen Cevriye Oruç'un çığlığı duyuldu. Osman Oruç'un evdeki eşyaları kırdığı anları kayda alan Cevriye Oruç "Bana ölmeden sahip çıkılsın" diyerek isyan etmişti. Biri kalp hastası dört çocuk annesi kadına dehşeti yaşatan Osman Oruç, tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Cevriye Oruç (32), 13 yıllık evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla dört yıl önce boşanma davası açtığı Osman Oruç'tan (33) ayrı ev tuttu. Biri kalp hastası, dört çocuk annesi olan tarım işçisi Cevriye Oruç'un evine giren Osman Oruç, eşyalarına zarar verdi. Barışma teklifine olumlu yanıt alamayınca da Cevriye Oruç'u darp etti.

Osman Oruç'un elindeki tavayla eşyaları kırdığı o anları kayda alan Cevriye Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun" diyerek isyan etti.

CEVRİYE'NİN ÇIĞLIĞI DUYULDU!

İşsiz olan Osman Oruç, bu süreçte barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren Osman Oruç, eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi.

Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"

Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

cevriyenin-cigligi-duyuldu-dehseti-yasatan-koca-tutuklandi-2.jpg

Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden Osman Oruç daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu.

Eşinin cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunan Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin" dedi.

DEHŞETİ YAŞATAN KOCA TUTUKLANDI

Cevriye Oruç'un şikayeti sonrası Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Osman Oruç'u gözaltına aldı.

cevriyenin-cigligi-duyuldu-dehseti-yasatan-koca-tutuklandi-3.jpg

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Hakimlere yeni yetki geliyor! Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Hakimlere yeni yetki geliyor! Adalet Bakanı Tunç duyurdu
2326 yıllık Efes Antik Kenti'ne bu kötülüğü Büyük İskender bile yapmamıştı! Tarihe beton döküyorlar!
2326 yıllık Efes Antik Kenti'ne bu kötülüğü Büyük İskender bile yapmamıştı! Tarihe beton döküyorlar!
Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!
Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!