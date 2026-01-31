Cevriye'nin çığlığı duyuldu! Dehşeti yaşatan koca tutuklandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Cevriye Oruç (32), 13 yıllık evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla dört yıl önce boşanma davası açtığı Osman Oruç'tan (33) ayrı ev tuttu. Biri kalp hastası, dört çocuk annesi olan tarım işçisi Cevriye Oruç'un evine giren Osman Oruç, eşyalarına zarar verdi. Barışma teklifine olumlu yanıt alamayınca da Cevriye Oruç'u darp etti.

Osman Oruç'un elindeki tavayla eşyaları kırdığı o anları kayda alan Cevriye Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun" diyerek isyan etti.

CEVRİYE'NİN ÇIĞLIĞI DUYULDU!

İşsiz olan Osman Oruç, bu süreçte barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren Osman Oruç, eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi.

Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"

Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden Osman Oruç daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu.

Eşinin cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunan Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin" dedi.

DEHŞETİ YAŞATAN KOCA TUTUKLANDI

Cevriye Oruç'un şikayeti sonrası Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Osman Oruç'u gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.