Çete davasında sanıklara ceza yağdı: Başkent İnşaat’ın sahibine yakalama kararı!

DİNÇER GÖKÇE

Kamuoyunda ‘Şahinler’ olarak bilinen ve liderliğini Sedat Şahin’in yaptığı gruba yönelik 2 yıl önce açılan davada karar dün çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 59 sanıklı davada, onlarca isme ağır hapis cezaları çıktı.

MEHMET ŞAHİN’E 22 YIL HAPİS CEZASI

Dava dosyasında, ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan Mehmet Şahin’e 22 yıl hapis cezası verildi. Örgütün kasası olmakla suçlanan Mali Müşavir Hasan Akdeniz’e 38 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Nef İnşaat’ın bir dizi projesinde çok sayıda ismi dolandırmakla suçlanan Salih Yiğiner’e ise 12 yıl hapis cezası verildi.



Emrah Topal (solda) ve Şafak Gerçin de hapis cezası aldı.

SEGBİS’LE BAĞLANAN İSİMLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, sanıklar Hasan Akdeniz, Erkan Okur ile Rosvhen Durdyyev’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Özeroğlu, Mustafa Efendioğlu ile Ersin Özdemir’in, hükmen tutuklanmalarına karar verdi. Bir başka ifade ile, anılan 3 isim hükümle birlikte tutuklandı.

Kalamış'taki yat cinayeti çete dosyasında çıktı!

6 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Mahkeme; Altan Büyükkeskin, Deniz Doğan, Halil Pekdemir, Kamber Ocaklı, Ömer Fazıl Köksalıcı ve Uğur Vergili için ise, hükmen tutuklanmalarına yönelik tutuklama emri düzenlenmesine karar verdi. Anılan isimlerde, Başkent İnşaat’ın sahibi Uğur Vergili, bir süre önce Galatasaray’ın da sponsoruydu.



Uğur Vergili hakkında da, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

KİME KAÇ YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Ahmet Güngör 7 yıl 6 ay, Ahmet Tan 13 yıl, Ahmet Tunçer 16 yıl, Ali Özeroğlu 16 yıl, Altan Büyükkeskin 20 yıl, Burak Ocak 6 yıl, Cihan Bozkuş 18 yıl 9 ay, Cüneyt Turantekin 10 yıl, Deniz Doğan 18 yıl 9 ay, Emrah Topal 6 yıl 8 ay, Emre Aktaş 27 yıl 4 ay, Enes Yıldız 13 yıl 4 ay, Ercan Dilsizoğlu 10 yıl 10 ay, Erdem Şen 12 yıl, Erkan Okur 5 yıl, Ersin Özdemir 28 yıl, Ersoy İlkar 13 yıl 4 ay, Fahrettin Kacamer 6 yıl 10 ay, Gökhan Kırcı 3 yıl 4 ay, Halil Pekdemir 19 yıl 10 ay, Hasan Akdeniz 38 yıl 3 ay, Hikmet İmamoğlu 14 yıl, İlter Göçer 16 yıl, Kamber Ocaklı 22 yıl, Mehmet Şahin 22 yıl, Mustafa Efendioğlu 19 yıl 9 ay, Mustafa Tuna Gülümsel 8 yıl 6 ay, Necmettin Şafak Gerçin 6 yıl 8 ay, Nihat Kaplan 13 yıl 4 ay, Ozan Güven 8 yıl 1 ay, Ömer Fazıl Köksalıcı 42 yıl 2 ay, Rovshen Durdyyev 15 yıl 7 ay, Sait Akın 13 yıl 4 ay, Salih Yiğiner 12 yıl, Serkan Yıldız 17 yıl 6 ay, Sinan Dörtyol 8 yıl 1 ay, Suat Deniz 8 yıl 3 ay, Turgay Yılmaz 5 yıl, Uğur Vergili 20 yıl 3 ay, Umut Menteş 18 yıl 9 ay, Volkan Aykaç 12 yıl, Yasin Temur 8 yıl 1 ay hapsi cezası aldı.



Tutuklu bulunan Hasan Akdeniz böyle yakalanmıştı.

15 KİŞİ İÇİN BERAAT KARARI

Mahkeme, haklarında beraat kararı verilen Barış Ünlü, Berker Güçlü, Burak Tulum, Bülent Güçlü, Erdem Yüksel, Hacı Ahmet Gündoğan, İrfan Kara, Mert Tuğkan Aykaç, Oğuzhan Türk, Orhan Yılmaz, Samet Akdeniz, Volkan Kır, Yunus Sapan, Yusuf Gültekin, Yusuf Yılmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını da kaldırdı.