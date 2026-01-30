Çay ocağını bastı 7 kişiyi yaraladı: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, uzun süredir devam eden bir husumet silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı.

ÖNCE TELEFONCUYA SONRA ÇAY OCAĞINA SALDIRDI

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yıldır aralarında husumet bulunan Miraç A., Mert Y.'nin işlettiği telefon tamir dükkânına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Mert Y., yakındaki bir çay ocağına sığındı.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Saldırgan Mert Y.'nin peşinden çay ocağına giderek, bu kez oraya doğru art arda ateş açtı. Çay ocağında bulunan diğer kişiler de bu ateşten etkilendi. Yaşanan panik ortamında saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

7 KİŞİ YARALANDI, SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıda Mert Y. ile birlikte çay ocağındaki 6 kişi daha saçma taneleri ile yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere kaldırdı. Kaçan saldırgan Miraç A. ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.