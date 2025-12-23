Canlı yayında taciz davası: İstinaf cezayı onadı

Sosyal medyada ‘Mhyochi’ kullanıcı adıyla bilinen 26 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Hyojeong Park, 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirdiği canlı yayın esnasında hem sözlü hem de fiziki tacize maruz kalmıştı. Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, genç kadının kendisini taciz eden şahıstan gözyaşları içerisinde koşarak uzaklaştığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 71 yaşındaki şüpheli Yusuf Ziya Ağır, ‘basit cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye'yi gezen Koreli fenomen 1 ayda 4. kez tacize uğradı

SANIK SAVUNMASI: HASTA EŞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan sanık Yusuf Ziya Ağır, evli ve üç çocuk babası olduğunu beyan etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ağır, savunmasında “Suçlamayı kabul etmiyorum. Hasta eşimi düşünüyorum, başka da bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN 'İNDİRİMSİZ' CEZA KARARI

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığın geçmişte birden fazla cinsel suçtan sabıkası bulunmasını ve duruşma sürecinde herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemesini dikkate aldı. Alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, sanık Yusuf Ziya Ağır’ı ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, cezada herhangi bir iyi hal veya takdiri indirim uygulamadı.

İSTİNAF BAŞVURUSU VE NİHAİ KARAR

Yerel mahkemenin kararının açıklanmasının ardından, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hem de sanık avukatı dosyayı istinafa taşıyarak itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı.