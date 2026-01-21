CANLI İZLE - TOKİ Trabzon Kura Çekilişi

Trabzon TOKİ kura çekimi canlı yayını

Trabzon’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Trabzon TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Trabzon TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Trabzon TOKİ kura çekimi; K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu, Üniversite, Milli Egemenlik Cd. No:35, 61080 Trabzon Merkez/Trabzon adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden liste olarak ilan edilecek. Ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Trabzon’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Ortahisar) 2.000 Akçaabat 500 Araklı 130 Arsin 50 Beşikdüzü 50 Dernekpazarı 32 Düzköy 79 Köprübaşı 24 Maçka 150 Of 50 Sürmene 50 Şalpazarı 100 Tonya 69 Vakfıkebir 150 Yomra 300

Trabzon’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde: