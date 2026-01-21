CANLI İZLE - TOKİ Trabzon Kura Çekilişi

CANLI İZLE - TOKİ Trabzon Kura Çekilişi
Yayınlanma:
Güncelleme:
TOKİ’nin 250 bin / 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon’da yapılacak kura çekiminin tarihi ve saati belli oldu. Trabzon genelinde toplam 3 bin 734 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Trabzon TOKİ kura çekimi canlı yayını

Trabzon’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Trabzon TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Trabzon TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Trabzon TOKİ kura çekimi; K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu, Üniversite, Milli Egemenlik Cd. No:35, 61080 Trabzon Merkez/Trabzon adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden liste olarak ilan edilecek. Ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Trabzon’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez (Ortahisar)

2.000

Akçaabat

500

Araklı

130

Arsin

50

Beşikdüzü

50

Dernekpazarı

32

Düzköy

79

Köprübaşı

24

Maçka

150

Of

50

Sürmene

50

Şalpazarı

100

Tonya

69

Vakfıkebir

150

Yomra

300

Trabzon’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
