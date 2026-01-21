CANLI İZLE - TOKİ Trabzon Kura Çekilişi
Trabzon TOKİ kura çekimi canlı yayını
Trabzon’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Trabzon TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Trabzon TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Trabzon TOKİ kura çekimi; K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu, Üniversite, Milli Egemenlik Cd. No:35, 61080 Trabzon Merkez/Trabzon adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden liste olarak ilan edilecek. Ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Trabzon’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez (Ortahisar)
2.000
Akçaabat
500
Araklı
130
Arsin
50
Beşikdüzü
50
Dernekpazarı
32
Düzköy
79
Köprübaşı
24
Maçka
150
Of
50
Sürmene
50
Şalpazarı
100
Tonya
69
Vakfıkebir
150
Yomra
300
Trabzon’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan