Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kırşehir’de TOKİ kura çekilişi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Kırşehir TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kırşehir TOKİ kura çekilişi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Adres:

Yenice, Atatürk Cd. No:77, 40200 Kırşehir

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Kırşehir’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Kırşehir’de konut dağılımı şöyle:

SIRA NO İLÇE/PROJE ADI KONUT SAYISI 1 KIRŞEHİR MERKEZ 900 2 MERKEZ ÖZBAĞ 63 3 AKPINAR 40 4 BOZTEPE 60 5 ÇİÇEKDAĞI 220 6 KAMAN 150 7 MUCUR 200 TOPLAM 1633 KONUT

Kırşehir'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Düzce’de de kura çekimi yapılıyor.



