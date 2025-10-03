Cani abi kız kardeşini darp edip üzerine kaynar su döktü: Görüntüler infial yarattı

Son yıllarda sosyal medyaya yansıyan şiddet olaylarına bu akşam bir yenisi daha eklendi. Manisa'dan kan donduran bir işkence videosu sosyal medyada infial yarattı.

16 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNE İŞKENCE ETTİ

İddiaya göre 19 yaşında bir şahıs, bilinmeyen bir sebepten tartıştığı 16 yaşındaki kız kardeşine işkence attığı anları cep telefonuyla kaydetti. Şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Skandal görüntülerde, şahsın kız kardeşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döktüğü görüldü.

HERKES EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlereyek şahsın yakalanmasını talep etti.

OLAYIN ARKASINDAN CİNSEL İSTİSMAR ÇIKTI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olayın arkasından cinsel istismar çıktı. İddiaya göre abisinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki S.A.'nın, 21 yaşındaki T.G. ve 18 yaşındaki M.E.A.'nın, mahalledeki caminin imam odasında cinsel isitismasına maruz kaldığı öğrenildi.

29 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında odanın kilidinin kırıldığını fark eden imamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede, 2 erkek 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve içeride cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G., M.E.A. ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinsel istismara uğrayan S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Manisa Valiliği, “Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camii’ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİNE İŞKENCE EDEN CANİ ABİ YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Polis ekipleri, İ.A.’yı da yakalayıp gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam sürdürülüyor.