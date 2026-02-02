Çanakkale’de erkek şiddeti: Kendisini ve eşini bıçakla ağır yaraladı

Çanakkale'nin Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda yaşanan bir erkek şiddeti vakası, hem kadın hem de erkeğin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

KADINI AĞIR YARALADI

Edinilen bilgiye göre, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın tırmanması üzerine D.Ü., eline geçirdiği bir bıçakla eşi E.Ü.'yü ağır bir şekilde yaraladı. Ardından, aynı bıçakla kendi vücuduna da zarar vererek kendisini yaraladı.

Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, kendini yaralayan şüpheli D.Ü.'yi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne nakletti. Her ikisinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta dehşet! Erkek şiddeti iki kadını hayattan kopardı

ERKEK TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Yetkililer, zanlı D.Ü.'nün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.