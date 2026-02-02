Çanakkale’de erkek şiddeti: Kendisini ve eşini bıçakla ağır yaraladı
Çanakkale'nin Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda yaşanan bir erkek şiddeti vakası, hem kadın hem de erkeğin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.
KADINI AĞIR YARALADI
Edinilen bilgiye göre, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın tırmanması üzerine D.Ü., eline geçirdiği bir bıçakla eşi E.Ü.'yü ağır bir şekilde yaraladı. Ardından, aynı bıçakla kendi vücuduna da zarar vererek kendisini yaraladı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, kendini yaralayan şüpheli D.Ü.'yi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne nakletti. Her ikisinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
ERKEK TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK
Yetkililer, zanlı D.Ü.'nün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
