Çanakkale'de çete operasyonu: 8 tutuklama

Çanakkale'de esnafın taşınır, taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen 19 şüpheliden aralarında örgüt liderinin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün esnafın taşınır, taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

Ayhan Bora Kaplan ile gündeme gelen suç örgütü lideri Necati Arabacı gözaltına alındıAyhan Bora Kaplan ile gündeme gelen suç örgütü lideri Necati Arabacı gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilerin ikametlerine ve iş yerlerine 12 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 36 fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen 19 şüpheliden örgüt lideri Z.K.Ö., C.Ö., M.D., F.C., S.B., A.T., İ.T. ve S.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 11'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

