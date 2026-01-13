İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün operasyonların 5'incisi yapıldı. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 isim bugün gözaltına alındı.

Son dakika | Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında: Beşinci dalga uyuşturucu operasyonu

ADLİYE ÖNÜNE 'NARKO TIR' GETİRİLDİ

Uyuşturucu soruşturması devam ederken, Çağlayan Adliyesi önüne “Narko TIR” getirildi.

Çağlayan Meydanı'na park edilen TIR'ın vatandaşları bilgilendirmek ve uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için getirildiği öğrenildi.

TIR'ın ne zamana kadar adliye önünde kalacağına ilişkin bir bilgilendirme ise yapılmadı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonlar, Ekim 2025’ten bu yana uyuşturucu soruşturması kapsamında devam ediyor.

Operasyonlarda, ünlüler, medya ve dizi-film gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda isim gözaltına alındı.

Aralarında Saadettin Saran, Can Yaman, Aleyna Tilki gibi isimlerin de bulunduğu 100’ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilirken; Mehmet Akif Ersoy, Cihan Şenözlü ve Ela Rümeysa Cebeci’nin de dahil olduğu 50’den fazla isim ise tutuklandı.

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu dahil çok sayıda isim hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Son olarak bugün Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 isim bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.