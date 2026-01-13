Çağlayan Adliyesi önüne 'Narko TIR' getirildi

Çağlayan Adliyesi önüne 'Narko TIR' getirildi
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması devam ederken Çağlayan Adliyesi önüne 'Narko Tır' getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün operasyonların 5'incisi yapıldı. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 isim bugün gözaltına alındı.

Son dakika | Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında: Beşinci dalga uyuşturucu operasyonuSon dakika | Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında: Beşinci dalga uyuşturucu operasyonu

ADLİYE ÖNÜNE 'NARKO TIR' GETİRİLDİ

Uyuşturucu soruşturması devam ederken, Çağlayan Adliyesi önüne “Narko TIR” getirildi.

Çağlayan Meydanı'na park edilen TIR'ın vatandaşları bilgilendirmek ve uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için getirildiği öğrenildi.

TIR'ın ne zamana kadar adliye önünde kalacağına ilişkin bir bilgilendirme ise yapılmadı.

3b9d4c70-ae4a-46be-87bf-b502f3eedfa5.webp

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonlar, Ekim 2025’ten bu yana uyuşturucu soruşturması kapsamında devam ediyor.

Operasyonlarda, ünlüler, medya ve dizi-film gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda isim gözaltına alındı.

Aralarında Saadettin Saran, Can Yaman, Aleyna Tilki gibi isimlerin de bulunduğu 100’ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilirken; Mehmet Akif Ersoy, Cihan Şenözlü ve Ela Rümeysa Cebeci’nin de dahil olduğu 50’den fazla isim ise tutuklandı.

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu dahil çok sayıda isim hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Son olarak bugün Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 isim bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi