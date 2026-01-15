Mahiroğlu Halk TV'ye uygulanan ambargoyu anlattı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Halk TV'ye uygulanan ambargo ve ekonomik ablukayı anlattı. Mahiroğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir adaletsizlik değil midir?" diye sordu.

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan ölçümlere göre Halk TV, Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanalları arasında yer alıyor. Buna rağmen kamu kurumları tarafından yayıncı kuruluşlara verilen reklam, en çok izlenen kanallardan biri olan Halk TV'ye verilmiyor.

Yeni Şafak'a reklam yağdıran kamu kurumlarını canlı yayında köşeye sıkıştıran sorularYeni Şafak'a reklam yağdıran kamu kurumlarını canlı yayında köşeye sıkıştıran sorular

EKONOMİK ADALETSİZLİĞE VURGU

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV'ye uygulanan ambargo, ekonomik abluka ve reklam adaletsizliğini anlattı.

Mahiroğlu, yaptığı paylaşımda kamu kurumlarının, reklam verirken reytinglere bakmadığını belirterek, açıkça taraf tuttuklarını vurguladı.

Bunun bir adaletsizlik olduğunu kaydeden Mahiroğlu, yetkililere ve kamuoyuna sorular yöneltti.

Cafer Mahiroğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

"Yıllardır süren bir ambargoyu, ekonomik ablukayı, bir adaletsizliği sizlerle paylaşmak istiyorum.

Halk TV Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından biri. Bunu biz değil, izlenme oranlarını ölçen bağımsız kuruluşların raporları söylüyor.

Ama kamu kurumları reklam verirken reytinglere bakmıyor, açıkça taraf tutuyor. 7 yıl içinde bize 1 liralık reklam dahi verilmemesi başka nasıl izah edilebilir?

Buradan soruyorum!

  • Kamu kurumları bize neden ambargo uyguluyor?
  • Bu bir ekonomik baskı değil midir?
  • Bu bir adaletsizlik değil midir?
  • Bu kul hakkına girmek değil midir?
  • Bu düşman hukuku değil midir?

Ben de, Halk TV çalışanları da, Halk TV izleyicileri de herkes gibi vergi ödüyor. Vergilerimizi alırken eşit yurttaşız ama o vergiler dağıtılırken 'öteki' mi oluyoruz?

Bu ekonomik abluka ne hukukidir, ne vicdanidir, ne adildir ne de Türkiye'nin hafızasında böyle bir ayrımcılık vardır.

mahiroglu.png
Cafer Mahiroğlu'nun X paylaşımı (15 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

